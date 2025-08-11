Chivas Femenil, entre la obligación y el desafío en el Apertura 2025

La exigencia es alta para Chivas femenil en este Apertura 2025. El peso de la historia y las expectativas de la afición no permiten zonas grises: se busca no sólo resultados, sino también formas que convenzan y generen confianza. Hasta ahora, aunque el saldo muestra tres victorias, el fondo deja dudas, pues el equipo no ha dejado sensaciones positivas en su andar y rendimiento.

En el fútbol, el modo importa. El conjunto rojiblanco ha navegado en aguas turbulentas; si bien ha sumado triunfos, no ha logrado imponer superioridad ni desplegar el juego que alguna vez enamoró a la tribuna.

La derrota frente a Santos y el empate contra Cruz Azul, escuadras que, por lo regular, no representan grandes obstáculos, han encendido las alarmas. No se trata únicamente de puntos, sino de lo que se proyecta en la cancha: un equipo que avanza, pero sin convicción plena ni contundencia.

El siguiente reto en el calendario no será sencillo. Toluca se presenta con un rostro renovado, resultado de refuerzos estratégicos y, sobre todo, de la incorporación de Eugenie Le Sommer. La futbolista francesa ha transformado al equipo mexiquense, que ahora ostenta una nueva personalidad y la capacidad de competir ante cualquier rival.

El efecto se percibe en su posición: nunca antes las Diablas habían figurado dentro del top 4 de la tabla general, pero hoy es una realidad gracias a sus registros de un empate y cuatro triunfos, el más significativo hasta ahora, el que logró contra Pachuca, el actual campeón de la competencia.

Para Chivas, este partido representa más que tres puntos en disputa. Es la oportunidad de redimirse, de demostrar que las dudas sólo fueron una etapa transitoria y que el proyecto tiene rumbo y ambición. Un triunfo contundente, respaldado por buen fútbol, podría servir de punto de inflexión y devolver la ilusión a quienes esperan ver a las rojiblancas no sólo ganar, sino también convencer.

El margen de error es mínimo y la exigencia máxima. Chivas femenil tiene la obligación de dar un golpe sobre la mesa y confirmar, ante un rival en alza, que puede ser protagonista y aspirar a todo en el Apertura 2025. El desafío está planteado, las rojiblancas buscarán obtener los tres puntos contra las escarlatas el próximo miércoles 13 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Nemesio Diez.

SV