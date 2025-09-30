Un jugador de Pumas es convocado para eliminatorias del Mundial 2026.

Aaron Ramsey, de 34 años y futbolista del conjunto de la Liga MX, ha sido convocado con la Selección de Gales para el amistoso contra Inglaterra, además del partido de clasificación al Mundial de 2026 frente a Bélgica, luego de no haber entrado en la lista del pasado mes de septiembre.

El mediocampista, capitán y sexto máximo goleador de la historia de su país, fichó este verano por Pumas tras salir del Cardiff y, una vez superada una lesión, ha disputado seis encuentros del Torneo Apertura 2025 -tres como titular y tres como suplente- en los que ha anotado un gol.

X

En la convocatoria también figura el extremo del Leeds, Dan James, jugador por el cual la federación galesa está a la espera de conocer el diagnóstico definitivo de su club por una posible lesión de rodilla.

"No se espera que cualquier ausencia sea a largo plazo y el entrenador del Leeds United, Daniel Farke, proporcionará una actualización completa durante la rueda de prensa del jueves", expresó un vocero del equipo inglés.

Gales jugará ante Inglaterra en Wembley Stadium el jueves 9 de octubre en un amistoso, y recibirá a Bélgica el lunes 13 en el Cardiff City Stadium, en un duelo de clasificación para el Mundial 2026.

Actualmente, a falta de tres jornadas, Macedonia del Norte lidera el grupo con 11 puntos, mientras que Gales y Bélgica suman 10, aunque los galeses cuentan con un partido más disputado que los belgas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF