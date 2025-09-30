En el programa Pensión Mujeres con Bienestar de 60 a 64 años, sigue la etapa de la entrega de nuevas tarjetas bancarias.

Este apoyo económico busca brindar seguridad social a las mujeres en edad cercana a la jubilación y garantizar que tengan acceso a un ingreso fijo para su bienestar.

¿Cuándo inicia la entrega de las nuevas tarjetas?

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de los plásticos comenzará el 7 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2025.

Cada estado contará con sedes específicas en las que las beneficiarias podrán recoger su tarjeta, por lo que se recomienda consultar los puntos de entrega en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para recibir la tarjeta?

El programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. Para tramitar la tarjeta es indispensable presentar:

• Acta de nacimiento.

• CURP actualizada.

• Identificación oficial vigente.

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

• Dos fotografías tamaño infantil.

Quienes ya completaron su registro y fueron aceptadas recibirán la tarjeta de manera automática en los módulos correspondientes.

¿Cuál es el monto que recibirán?

La Pensión para el Bienestar de las Mujeres de 60 a 64 años entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos, el cual se depositará directamente en la tarjeta entregada por el Banco del Bienestar. Este recurso tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres previo a su ingreso a la pensión universal de adultos mayores.

