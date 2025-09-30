Con la intención de disminuir los fraudes, a partir de mañana 1 de octubre, los bancos que operan en México deberán habilitar la opción para que sus clientes definan el límite en sus transferencias, conocido como el Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el MTU es un factor de seguridad en las transferencias que realiza desde aplicación o banca por internet, y que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para personas físicas.

Los clientes también podrán acudir a sucursales bancarias para activar el MTU que utilizarán en sus transferencias.

La Comisión Bancaria detalló que cada cliente elige el monto máximo que quiere transferir, de lo contrario, si no se activa el MTU, a partir del 1 de enero de 2026, el banco lo definirá a partir del historial de transferencias que tiene de su cliente.

En ese sentido, el límite automático que pondrá cada banco será de 12 mil 800 pesos, en caso de que el usuario no defina la cantidad de dinero que transfiere en sus operaciones.

Fechas clave del MTU:

1 de octubre de 2025: los bancos deben habilitar la opción para que sus clientes definan el MTU.

31 de diciembre de 2025: fecha límite para que los usuarios establezcan su propio monto.

1 de enero de 2026: si el cliente no lo define, el banco asignará automáticamente un límite con base en criterios como el historial de transacciones o montos promedio. Este límite podrá ser modificado libremente en cualquier momento.

Te puede interesar: Estos son los principales bancos que implementarán el MTU a partir de octubre 2025

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV