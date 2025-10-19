Puebla vs Xolos (4-3)

"La Franja" de Puebla sorprendió al derrotar 4-3 a los "Xolos" de Tijuana en un partido lleno de emociones y goles hasta los últimos minutos. Aunque los poblanos comenzaron con un penal fallado, respondieron con fuerza tras los goles iniciales de Kevin Castañeda para Tijuana, anotaciones de Ricardo Marín y Álvaro de la Rosa, y un tanto más de Mourad Daoudi; finalmente, Carlos Baltazar firmó un doblete que selló la victoria en el 90'+4'. Con este resultado, Puebla logra su segunda victoria del Apertura 2025 y ahora visitará al América, mientras Tijuana buscará recuperarse ante Toluca.

Atlético San Luis vs Atlas (2-0)

Atlas cayó 2-0 ante Atlético San Luis en la Jornada 13 del Apertura 2025, mostrando una de sus peores actuaciones defensivas del torneo. Joao Pedro abrió el marcador desde un penal y Óscar Macías sentenció antes del descanso; en la segunda mitad, los rojinegros fueron inoperantes y sin reacción.

Tigres vs Necaxa (5-3)

Juan Brunetta lideró la remontada de Tigres con un hat trick en la primera mitad, y el equipo se impuso 5-3 a Necaxa, acercándose a la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Brunetta anotó a los 24, 36 y 45+5 minutos, mientras que Ángel Correa (63’) y Diego Lainez (88’) completaron la goleada; por Necaxa marcaron Diber Cambindo (18’ y 45+1) y Ricardo Monreal (72’). La victoria coloca a Tigres en tercer lugar con 26 puntos, seis más que el último equipo con pase directo, mientras Necaxa sigue en caída libre con cuatro derrotas consecutivas y 9 unidades. Con este triplete, Brunetta llega a cinco goles en el torneo y acumula 27 con Tigres, 46 en la Liga MX.

Juárez vs Pachuca (2-2)

FC Juárez y Pachuca empataron 2-2 en un partido intenso en el estadio Olímpico Benito Juárez, repartiendo puntos en la lucha por la Liguilla directa. Guilherme Castilho abrió el marcador para los Bravos (15'), pero Robert Kenedy igualó rápidamente para Pachuca (19'). Juárez recuperó la ventaja con un autogol de Luis Rodríguez (28'), aunque Jesús Murillo cometió otro autogol en el 65’ que selló el empate.

Santos vs León (2-0)

León sufrió una contundente derrota 2-0 ante Santos Laguna, alejándose de la zona de Play-In del Apertura 2025, mientras los “Guerreros” celebraron su cuarta victoria del torneo. Bruno Amione abrió el marcador de cabeza al 29’ y firmó el doblete al 59’, con la destacada actuación del portero Carlos Acevedo, quien detuvo cuatro remates clave de León. Este triunfo permitió a Santos escalar posiciones y hundir a León en una temporada complicada. En la próxima fecha, León visitará a Atlas, mientras Santos enfrentará a Mazatlán con el ánimo en alto.

Toluca vs Querétaro (4-0)

Los Diablos Rojos de Toluca se consolidan como favoritos del Apertura 2025 tras aplastar 4-0 a Querétaro en el estadio Nemesio Díez. Nicolás Castro (15’), Paulinho (22’) y Alexis Vega (30’) pusieron al equipo contra las cuerdas en la primera mitad, con Vega destacando por un penal ejecutado al estilo “panenka”. Jesús Angulo cerró la goleada al 66’ con un potente disparo tras una gran jugada colectiva. Con 31 puntos y la mejor ofensiva del torneo con 39 goles, Toluca sueña con el bicampeonato y confirma su gran momento futbolístico bajo la dirección de Antonio Mohamed.

Monterrey vs Pumas (1-1)

Pumas y Monterrey empataron 1-1 en el estadio BBVA, prolongando a cinco partidos la racha sin victorias de los auriazules. Alan Medina adelantó a los universitarios al 42’, pero Rubén Duarte cometió un penal que Rubén Ramos convirtió al 45'+8’ para igualar. A pesar de la lesión de José Juan Macías y de no poder mantener la ventaja, el punto obtenido es valioso para Pumas, que sigue soñando con el Play-In, aunque mantiene su mala racha histórica en casa de los Rayados.

Chivas vs Mazatlán (2-0)

Chivas venció 2-0 a Mazatlán en el estadio Akron, sumando su cuarta victoria consecutiva y acercándose a la Liguilla. Armando “Hormiga” González abrió el marcador al 29’ tras convertir un penal, mientras Bryan González amplió la ventaja al 40’ con un cabezazo picado. A pesar de un gol anulado por el VAR y algunos sustos de Mazatlán, el Rebaño controló el partido durante todo el segundo tiempo, con ingresos como Chicharito Hernández que fueron ovacionados por la afición.

Cruz Azul vs América (2-1)

Cruz Azul venció 2-1 al América en el Clásico Joven con una actuación estelar de Nacho Rivero, quien ingresó desde la banca para marcar el gol de la victoria. Brian Rodríguez adelantó a los visitantes al 31’, pero “Toro” Fernández empató de inmediato, y en la segunda mitad Rivero definió el partido con un potente disparo desde fuera del área. Con este triunfo, la Máquina alcanza 23 partidos invictos como local y confirma su carácter y coraje, dejando una noche memorable para la afición cementera.

Así queda la tabla general tras la Jornada 13

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 31 2 Cruz Azul 28 3 América 27 4 Monterrey 27 5 Tigres 26 6 Pachuca 21 7 Xolos 20 8 Chivas 20 9 Juárez 19 10 Pumas 14 11 Atlético San Luis 13 12 Santos 13 13 Atlas 13 14 León 12 15 Mazatlán 11 16 Querétaro 11 17 Necaxa 9 18 Puebla 8

