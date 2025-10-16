¿Qué paquete de telefonía celular te conviene más?

Consideran lo basto que es el mercado de las telefonías celulares en México y que, hay una compañía ansiosa por vender paquetes —mismos que suelen incluir gigas, llamadas ilimitadas y redes sociales—, para cada presupuesto y necesidad, porque obvio, que ningún pobre alma se quede sin comprar. Por lo tanto, te traemos la lista de los paquetes más populares de compañías como Telcel, Movistar, AT&T y Unefon para que las compares y no andes gastando tu dinero de a gratis. MovistarPlan Pro 25. Te incluye 35 gigas para navegar por tres meses, además de YouTube Premium por tres meses y redes sociales ilimitadas a solo 175 pesos al mes. AT&TAT&T Prepago. Incluye 4 GB de internet libres totales y redes sociales ilimitadas durante 30 días por 200 pesos al mesUnefonPrepago Unefon. Por 200 pesos, el plan de Unefon te da durante 35 días, 10.5 GB megas adicionales para Facebook, además de 3 mil 500 MB. Además de mensajes y llamadas ilimitadas. TelcelTelcel Libre 5. Por 599 pesos al mes, el paquete te incluye 20 GB, redes sociales y UBER ilimitado, llamadas y SMS también ilimitados y cashback del 15%, junto a Claro Video y Paramount+ incluido.Para empezar, eso lo decidirá tu bolsillo, sin embargo, aquí tienes una pequeña tabla comparativa que podría orientarte:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO