El director técnico de Mazatlán, Robert Dante Siboldi, arremetió contra el arbitraje, al asegurar que el futbol actual ya no es de contacto, después del penal que se marcó en contra de su equipo.

“Sabíamos que Chivas es un buen equipo y que está pasando por un buen momento; tenemos que tener nuestros vocabularios. Habíamos hecho el plan del partido; el plan iba, si bien no teníamos llegadas, pero tuvimos un tiro de media distancia, teníamos más o menos controlado el partido, pero el penalti nos tiró todo abajo. Si ya marcamos ese tipo de faltas, yo creo que esa misma acción en medio campo hubiera seguido el juego, lo más normal; ya no sé si decir que el fútbol es de contacto o que ya no es de contacto”.

De igual manera, explicó el motivo por el que considera que el penal que se sancionó en contra de su equipo es incorrecto, ya que era una falta que es al revés.

“En una jugada donde el rival viene de atrás, Facundo no lo ve y lo contacta prácticamente el 90 por ciento de la pelota. Hay una pequeña razón por la que creo que fue Armando González; de atrás, estiró el pie y simplemente buscó la falta, no quiso hacerse de la pelota, la buscó y la consiguió y la ganó. Entonces, no quiero decir que antes eso era falta del delantero porque viene de atrás; el que despeja, despega en la planta del pie, era una falta al revés; antes, ahora ya cambió”, agregó.

Al final, reconoció que su equipo buscó el encuentro; sin embargo, no les alcanzó para imponer condiciones ante el Guadalajara.

“Después del penal nos caímos un poquito anímicamente hasta el segundo tiempo que empezamos. Cuando empieza el segundo tiempo, volvimos a retomar el control de la pelota, a tener más en la posición; nos animamos más a jugar. Tuvimos algunas llegadas, pero no nos alcanzó, entonces tenemos que seguir, seguir hacia adelante y recuperarnos para el martes que tenemos un partido preso nacional para nuestras aspiraciones y tenemos que seguir peleando de esta manera”, agregó.

