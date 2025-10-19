Tabla de goleo Liga MX: Posiciones tras la Jornada 13 del Apertura 2025

La Jornada 13 del Apertura 2025 dejó emociones intensas dentro del terreno de juego, con actuaciones destacadas de varios delanteros que continúan marcando la pauta en la tabla de goleo. Los equipos protagonizaron encuentros llenos de goles y momentos decisivos que impactaron directamente en la clasificación de los máximos anotadores del torneo.

Tras los últimos partidos, algunos jugadores lograron escalar posiciones gracias a su capacidad para definir frente al arco rival, mientras que otros mantuvieron su lugar gracias a la consistencia mostrada en jornadas anteriores. Cada gol suma importancia, y el torneo continúa mostrando a los delanteros más efectivos de la temporada.

La tabla refleja la competencia reñida entre los líderes, quienes buscan consolidar su ventaja y mantenerse como referentes en la lista de goleadores. Además, el rendimiento de estos jugadores resulta clave no solo para sus equipos, sino también para los aficionados que siguen de cerca la lucha por el título de goleo individual.

Con el cierre del torneo cada vez más cerca, los delanteros buscarán mantener su racha goleadora y sorprender con nuevas actuaciones destacadas. La tabla de goleo seguirá siendo un indicador clave del talento y la efectividad de los futbolistas en este Apertura 2025, generando expectativa entre seguidores y expertos del fútbol mexicano.

Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 13

Posición Jugador Club Goles 1 Paulinho Toluca 10 2 João Pedro Atlético San Luis 9 3 Germán Berterame Monterrey 8 4 Armando González Chivas 7 5 Juan Brunette Tigres 7

SV