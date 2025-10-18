El mercado automotriz mexicano está experimentando una transformación en las preferencias de los consumidores. Durante años, los sedanes dominaron las calles y los hogares, sin embargo, las cifras más recientes muestran que su popularidad ha disminuido de forma importante. Hoy, los compradores se inclinan cada vez más por vehículos con mayor capacidad de carga y versatilidad, como las SUV, las camionetas y pick-ups, que ofrecen un equilibrio entre comodidad, potencia y funcionalidad para distintos estilos de vida.

De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), algunos segmentos del mercado han registrado un crecimiento sostenido en ventas, mientras que otros enfrentan caídas notables. En esta nota te contamos cuáles son los tipos de autos que ganan terreno y los que están quedando rezagados en las preferencias de los mexicanos.

¿Qué autos se venden más en México?

De acuerdo con el Reporte de Mercado Interno Automotor de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), correspondiente a enero y septiembre de 2025, los Vehículos Utilitarios Deportivos (Suvs) y Minivans lideran las ventas de autos.

Mientras que los autos ligeros (tipo sedán) muestran un retroceso, a diferencia de los años anteriores. Las cifras registradas para cada segmento de autos son las siguientes:

Uso múltiple: El segmento integrado por SUVs, Minivans y Pickups han vendido 443 mil 929 autos.

Subcompactos: Con un total de 223 mil 305 unidades vendidas en lo que va del año.

Compactos: Aquí entran los autos sedán con 188 mil 042 unidades vendidas. En 2024 tuvieron una cifra de 205 mil 419 unidades comercializadas.

De lujo: Ponderando un total de 21 mil 155 unidades vendidas.

Deportivos: Finalmente, este tipo de vehículos han alcanzado 6 mil 856 ventas.

Este mismo reporte señala que el segmento de usos múltiples es el preferido por los consumidores, con un 41.3% del mercado. Mientras que los sedanes solo alcanzan el 17.5% en 2025.

¿Cuáles son las marcas de autos más vendidas en México?

Siguiendo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta septiembre de 2025 las marcas más vendidas dentro de México son:

Nissan con 18.3%

Chevrolet con 12.3%

Volkswagen con 9.1%

Toyota con 8.4%

Kia con 7.5%

Honda con 7.0%

Chrysler con 4.2%

Ford con 3.6%

Hyundai con 3.6%

General Motors con 3.3%

Otras con 22.7%

Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estas marcas comercializan el 77.3% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de enero a septiembre de 2025.

Al igual que ocurre con la tecnología y el equipamiento, las tendencias de compra en el sector automotriz también evolucionan con el tiempo. Si bien el informe de la AMDA no especifica las razones detrás del cambio en las preferencias de los consumidores, una explicación posible es la relación entre precio, calidad y funcionalidad que ofrecen las SUV, las cuales se han convertido en una opción atractiva para quienes buscan espacio, seguridad y prestaciones modernas sin sacrificar el rendimiento ni el confort.

