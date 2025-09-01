Lunes, 01 de Septiembre 2025

Peso REBASA al dólar en el arranque de septiembre

El peso aventaja al dólar al inicio de la jornada del 1 de septiembre; en EU los mercados están cerrados

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:20 horas)— es en Banamex; y la venta, en Banorte. ESPECIAL / CANVA

Septiembre arranca con números positivos para el peso mexicano frente al dólar estadounidense, en la apertura de este lunes 1.

De acuerdo a información de Bloomberg, la cotización de este día es de 18.6058 pesos por dólar en el mercado spot (Ciudad de México, 06:44 horas); lo que representa una apreciación del 0.27% de la moneda nacional.

En Estados Unidos, los mercados permanecen cerrados por el Día del Trabajo.

Cotización del peso frente al dólar este LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025:

Banco Compra Venta
Afirme 17.80 19.30
Banamex 18.07 19.10
Banco Azteca 17.75 19.04
Banorte 17.40 19.00
BBVA Bancomer 17.60 19.14
Scotiabank 17.60 19.30

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:20 horas)— es en Banamex; y la venta, en Banorte.

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

