Septiembre arranca con números positivos para el peso mexicano frente al dólar estadounidense, en la apertura de este lunes 1.De acuerdo a información de Bloomberg, la cotización de este día es de 18.6058 pesos por dólar en el mercado spot (Ciudad de México, 06:44 horas); lo que representa una apreciación del 0.27% de la moneda nacional.En Estados Unidos, los mercados permanecen cerrados por el Día del Trabajo.Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:20 horas)— es en Banamex; y la venta, en Banorte.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Con información de Bloomberg y SUN