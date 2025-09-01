Septiembre podría inaugurarse con la aparición de un nuevo ciclón tropical en la costa Pacífico del país, de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico mexicano, se han formado 10 ciclones tropicales, de los cuales cinco han alcanzado la categoría como huracán: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette". Se esperan entre 16 y 20 fenómenos naturales de este tipo en la presente temporada en total.

Este lunes 1 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión con potencial ciclónico. A través de X, informó:

1) Zona de baja presión asociada con la onda tropical número 29, incrementa a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 7 días . Se localiza a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé que podría evolucionar a un ciclón tropical a mediados de esta semana .

De continuar su desarrollo, este fenómeno natural podría convertirse en el ciclón tropical “Kiko” .

Clima nacional del martes 02 al jueves 04 de septiembre de 2025

El martes, la onda tropical núm. 29 se desplazará frente a las costas de Jalisco , continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, originando probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de México, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante el miércoles y jueves, la baja presión podría evolucionar a un ciclón tropical al suroeste de Baja California Sur , su circulación y bandas nubosas generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, así como fuertes rachas de viento y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en sus costas.

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano y divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales intensas en el noroeste del país.

El sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el norte y noreste de la República Mexicana, manteniendo el refrescamiento de las temperaturas y rachas de viento de hasta 60 km/h en ambas regiones; así como probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante el martes y miércoles; y chubascos el jueves.

Un canal de baja presión sobre la Mesa Central, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro y oriente del territorio nacional.

Una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio mexicano, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

