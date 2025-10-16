Este viernes, un juez de control vinculó a proceso a Ashton “N”, el joven acusado de haber asesinado a un compañero del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

También se le fijó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará recluido en el Reclusorio Oriente.

El juzgador fijó el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A la salida de la audiencia, la defensa del estudiante del CCH Sur dijo que el juez fue omiso, ya que no permitió presentar dictámenes realizados al señalado por especialistas en psicología.

"A pesar de todos los datos de prueba y medios no nos permitieron el desahogo de los medios de prueba, es decir, la intervención de mis peritos, pero se manifestó que efectivamente él se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de Psicología de la UNAM y obviamente el juez fue omiso", aseguró David Retes, defensor del estudiante del CCH Sur.

El sujeto vinculado está acusado por el asesinato de Jesús, un estudiante del CCH Sur, y por haber atacado a un trabajador del colegio el pasado 22 de septiembre.

OB