Juárez vs Pachuca se enfrentarán este sábado en un duelo que forma parte de la Jornada 13 (J13) del Torneo Apertura 2025. El conjunto fronterizo intentará aprovechar su condición de local para sumar puntos que le permitan subir en la Tabla General, mientras que los hidalguenses buscarán extender su buen momento y afianzarse en los puestos de clasificación. A continuación, te compartimos el horario y los canales para ver EN VIVO este partido de la Liga MX.

Cómo llegan Juárez y Pachuca a la Jornada 13 de la Liga MX

En un duelo parejo, los Bravos de Juárez buscarán sumar los puntos en disputa cuando reciban en su casa los Tuzos.

Los fronterizos, con el descanso tras la fecha FIFA, se sacudirán la derrota de la jornada anterior ante Atlas y con el apoyo de su afición irán por los tres puntos que los metan en la lucha por un lugar directo en la Liguilla.

Por su parte, el Pachuca que llega motivado luego de sacar un resultado positivo en su visita al Necaxa, victoria con la que suma tres partidos sin conocer la derrota.

Una derrota para ambas escuadras podrías ser fatal si se combina con victorias de sus más cercanos seguidores.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Pachuca

El partido de la Jornada 13 se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro dará inicio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo a través de plataformas de streaming y televisión restringida.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 17:00 horas

Sábado 18 de octubre, 17:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: Caliente TV, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

OF