Noches Moradas Suburbia: Así puedes obtener 10% de descuento adicional

Las Noches Moradas de Suburbia son un momento de venta, que generalmente abarca un fin de semana, en esta ocasión comienza hoy viernes 17 y termina el 19 de octubre. Durante este periodo podrás comprar eso que tanto buscas o renovar tus espacios pendientes.

Estos días, encuentra las marcas que estás buscando y tus categorías favoritas con promociones y opciones de financiamiento especiales, para que estrenes más.

En las Noches Moradas podrás realizar tus compras en tu tienda Suburbia favorita, en el sitio web oficial o desde la app. También puedes utilizar el servicio de Click & Collect, para comprar en línea y recoger en tu tienda más cercana.

Además, para obtener un 10% de descuento adicional en tu primer día de compras durante las Noches Moradas, solicita tu tarjeta.

ESPECIAL / SUBURBIA

La vigencia de esta promoción aplica durante los días de la campaña.

Te puede interesar: SEP suspende clases en esta fecha, el único día libre en octubre

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV