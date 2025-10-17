Toluca vs Querétaro se enfrentarán este sábado en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos buscan mantenerse firmes en lo más alto de la clasificación y seguir con su paso dominante en el certamen, mientras que los Gallos Blancos tratarán de dar la sorpresa y sumar puntos que los acerquen a la zona de clasificación. A continuación, te compartimos el horario y los canales para ver EN VIVO este duelo de la Liga MX .

Cómo llegan Toluca y Querétaro a la Jornada 13 de la Liga MX

Regresa el futbol mexicano y también el actual campeón, y líder del campeonato: los Diablos Rojos del Toluca.

Los choriceros retomarán actividad ante los Gallos Blancos en casa, con quienes buscarán seguir sumando de a tres unidades y continuar como punteros.

Los pupilos de Antonio "El Turco" Mohamed llegan a este encuentro con una goleada a los Panzas Verdes del León (2-4) en su visita al Nou Camp; Jesús Angulo (4’), Alexis Vega (57’) y Joao Paulo Dias (47' y 75') sumaron para la causa de los Diablos, mientras que James Rodríguez (36’) y José Alvarado (68') descontaron para los guanajuatenses.

Por su parte, Querétaro también goleó, pero en calidad de local, a los de la Franja del Puebla (3-1). Ali Ávila (55' y 59') y Lucas Rodríguez (76’) hicieron que el estadio Corregidora retumbara con sus anotaciones, Ricardo Marín marcó el único tanto poblano (32’).

El Querétaro buscará repetir la hazaña del Clausura 2023, cuando derrotaron con la anotación de Jonathan Torres al Toluca, pero esta ocasión es distinta, enfrente tendrán al equipo del momento de la Liga MX, por lo que Benjamín Mora tendrá una labor importante para lograr el cometido.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Querétaro

El duelo correspondiente a la J13 tendrá lugar este sábado 18 de octubre en el Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Podrá ser visto en televisión abierta y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 17:00 horas

Sábado 18 de octubre, 17:00 horas Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF