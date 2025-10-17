Santos vs León protagonizarán uno de los duelos de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 este sábado. El conjunto lagunero llega con la urgencia de sumar tres puntos que le mantengan en la pelea por un lugar en la Liguilla, mientras que los esmeraldas intentarán recuperar terreno y mejorar su posición en la tabla general. Aquí te contamos el horario y los canales en los que podrás seguir EN VIVO este encuentro de la Liga MX.

Cómo llegan Santos y León a la Jornada 13 de la Liga MX

Santos y León disputarán el primer partido de los seis que presentará la Liga MX en cartelera este sábado.

El último encuentro entre los dirigidos ahora por Francisco Rodríguez e Ignacio Ambriz se registró en el pasado Clausura 2025, duelo en el que los de la Comarca Lagunera triunfaron con marcador de 2-1.

Con el objetivo de mantenerse con vida rumbo a la Liguilla, Santos llega a este encuentro un tanto desanimado, tras caer por 0-3 ante el América.

Del otro lado, León viene de perder 2-4 contra Toluca; sus únicas dos anotaciones fueron protagonizadas por James Rodríguez (36') y José Alvarado (68').

En lo que respecta a la Tabla General, los locales están en la decimosexta posición con 10 puntos, los visitantes; en la doceava con 12 unidades, esto antes del arranque de la J13.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs León

El partido de la Jornada 13 se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio TSM Corona, ubicado en Torreón, Coahuila. El encuentro dará inicio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de plataformas de streaming.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 17:00 horas

Sábado 18 de octubre, 17:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

