Chivas vs Mazatlán se enfrentan este sábado en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025. El Rebaño Sagrado llega motivado tras sus recientes victorias y con la misión de mantenerse en zona de clasificación directa a la Liguilla, mientras que los Cañoneros buscan prolongar su buen momento y acercarse a los puestos de Play-In. Aquí te contamos el horario, los detalles y en qué canales podrás ver EN VIVO este emocionante partido de la Liga MX.

Cómo llegan Chivas y Mazatlán a la Jornada 13 de la Liga MX

Las puertas de la casa del Rebaño se abren para que Chivas reciba a los Cañoneros del Mazatlán en el regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA.

Después de la pausa en el futbol mexicano, Chivas tratará de seguir con su racha de triunfos, y sumando puntos que los metan a la pelea directa por un puesto en la Liguilla, por lo que para mantener con vida esa ilusión necesitarán doblegar a los de la Perla del Pacífico.

Al Rebaño le resta enfrentarse al Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey.

Por su parte, el Mazatlán de Robert Dante Siboldi, con 11 puntos y varios partidos por disputar, buscará mantener el paso tras su victoria ante Atlético San Luis, que puso fin a una larga sequía de triunfos, ahora, pelearán por un lugar en el Play-In.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Mazatlán

El encuentro de la Jornada 13 se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco. Está programado para las 19:07 horas (tiempo del centro de México), y el duelo podrá seguirse en vivo a través de plataformas de streaming.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 19:07 horas

Sábado 18 de octubre, 19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

