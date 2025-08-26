En el marco del Día del Abuelo, los adultos mayores con la credencial Inapam podrán acceder a los múltiples beneficios que este plástico les proporciona.

La tarjeta que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es uno de los apoyos más relevantes para las personas de la tercera edad en México.

¿Habrá pago del Inapam por el Día del Abuelo?

En los últimos días, ha circulado información en diversos medios sobre un supuesto apoyo económico de 6 mil 200 pesos para quienes tienen tarjeta Inapam, sin embargo, esta información es incorrecta.

La credencial no otorga pagos en efectivo; sin embargo, brinda acceso a múltiples beneficios y descuentos en servicios y comercios. Así, los adultos mayores pueden disfrutar de descuentos en transporte, medicinas, actividades culturales y recreativas.

La tarjeta Inapam es gratuita y está disponible para personas mayores de 60 años. Para obtenerla, se requiere presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil.

Una vez emitida, la tarjeta permite acceder a tarifas reducidas en transporte público, servicios médicos, medicamentos y entradas gratuitas o con descuento a museos y centros culturales.

También aplica en actividades recreativas y turísticas, incluyendo descuentos en restaurantes durante fechas especiales como el Día del Abuelo.

Para usar la tarjeta correctamente, los beneficiarios deben verificar que el comercio tenga convenio vigente, presentar su credencial al solicitar el servicio y confirmar las condiciones de la promoción, ya que los descuentos pueden aplicarse solo a ciertos productos o servicios.

Los adultos mayores interesados en apoyos económicos de programas sociales, como la Pensión Bienestar, deben acudir a los módulos del gobierno para inscribirse, llevando todos los documentos requeridos en original y copia.

Estos apoyos son distintos de los beneficios de la tarjeta Inapam y dependen de programas específicos del gobierno federal o estatal.

Aunque no otorga pagos directos por el Día del Abuelo, la Tarjeta Inapam sigue siendo una herramienta valiosa para los adultos mayores en México, permitiéndoles acceder a descuentos y beneficios que facilitan su vida diaria y fomentan su participación en actividades culturales y recreativas.

