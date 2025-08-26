En México, las vacaciones son un momento importante para millones de trabajadores, no solo porque significan un descanso del trabajo, sino también porque dan la oportunidad de convivir más con la familia y los amigos. Cada año, los empleados están pendientes de conocer el número de días que les corresponden, con el fin de organizar sus planes y, en caso de tener la oportunidad de viajar, seleccionar con tiempo el sitio ideal, así como los días que pasarán fuera de casa.

Sin embargo, una de las preguntas comunes que se pueden hacer es la de cuándo se pueden tomar vacaciones en el empleo. Sobre eso, la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 76, dicta la manera en la que se otorgan las vacaciones en el ámbito laboral. Los empleados con más de un año de servicio tienen derecho a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas, que no puede ser menor a 12 días desde la reforma laboral del año 2022, y sube dos días más por cada año subsecuente de servicio, llegando hasta un máximo de veinte días.

ESPECIAL / Ley Federal del Trabajo

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones incrementa en dos días por cada 5 años de servicio.

Tabla de vacaciones por año trabajado

Año 1: 12 días

Año 2: 14 días

Año 3: 16 días

Año 4: 18 días

Año 5: 20 días

De 6 a 10 años: 22 días

De 11 a 15 años: 24 días

De 16 a 20 años: 26 días

De 21 a 25 años: 28 días

De 26 a 30 años: 30 días

Si un empleado labora durante todo un año en la misma empresa, tiene derecho al pago de vacaciones, generándose desde el primer día de ingreso hasta el mismo día del año siguiente.

¿Cuándo puedo tomar vacaciones en el trabajo? Lo que dice la ley

El Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo es claro al señalar que las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

Para los trabajadores temporales, el derecho a las vacaciones se determina en proporción al número de días trabajados en el año.

ESPECIAL / Ley Federal del Trabajo

Durante las vacaciones, el patrón debe cubrir el salario ordinario que comúnmente perciben los trabajadores, y además les deben pagar una prima vacacional equivalente al 25% de los salarios correspondientes durante ese periodo.

La LFT indica que las vacaciones no pueden ser compensadas con otro tipo de remuneración; deben ser otorgadas para que el empleado las disfrute como desee. En caso de terminación de la relación laboral antes del año de servicio, el trabajador tiene derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados.

