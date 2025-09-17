El peso mexicano registra esta mañana de, miércoles, 17 de septiembre una volatilidad marginal frente al dólar.

En este inicio de jornada, el tipo de cambio se cotizó en 18.28 pesos por unidad, lo que representa una apreciación del 0.01% respecto al cierre del martes.

¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 17 de septiembre en Banco Azteca?

Este 17 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.30 pesos a la compra y 18.79 pesos a la venta.

Tipo de cambio según el Diario Oficial de la Federación hoy, 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre, El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este 17 de septiembre un tipo de cambio de 18.3635 por dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso miércoles 17 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.30 18.79 BBVA Bancomer 17.50 18.64 Banorte 17.50 19.00 Citibanamex 17.76 18.78 Scotiabank 17.60 19.30

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 17 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg.***

