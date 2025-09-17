La cuenta regresiva ha comenzado. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Italia, y reunirán lo mejor del deporte invernal con 16 disciplinas olímpicas y más de 3 mil 500 atletas de 93 países compitiendo por 195 medallas.

Milano y Cortina d'Ampezzo serán las ciudades de Italia anfitrionas, y entre ambas albergarán un total de 15 sedes para las distintas competencias. Algunos de los sitios donde habrá competencias son el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, el Unipol Fórum, el Rho Fiera Milano, además del Livigno, Predazzo, Arena Alto Adige, entre otros. Por su parte, los Juegos Paralímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo del mismo año.

Además de disciplinas comunes en esta justa invernal, como el esquí alpino, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo y el snowboarding, en esta edición también estarán presentes pruebas como el bobsleigh, la combinada nórdica, el skeleton y el esquí de montaña.

Y además, como ya es tradición, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrán sus propias mascotas: Tina y Milo. Sus nombres son formas cortas de las ciudades anfitrionas (Cortina -Tina- y Milano -Milo-), y representarán, respectivamente, a los Juegos Olímpicos y a los Paralímpicos de Invierno 2026.

AFP / ARCHIVO

Mexicanos que podrían lograr un boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno

Aunque pueda parecer irreal debido a la no tan conocida práctica de los deportes invernales, México podría estar representado por atletas como Donovan Carrillo, Andrea Montesinos y la pareja de danza sobre hielo conformada por Harlow Stanley y Seiji Urano. Todos ellos, de acuerdo con el Comité Olímpico Mexicano, buscan su clasificación en el Torneo Preolímpico que se celebrará del 17 al 21 de septiembre en Beijing, China.

El jalisciense Donovan Carrillo ya hizo historia en Beijing 2022 al convertirse en el segundo mexicano en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora, se prepara para buscar un segundo ciclo olímpico.

Andrea Montesinos, por su parte, ha mostrado un crecimiento digno de admirar, dice el COM. En enero de 2025, se ubicó entre las 25 mejores en los Juegos Mundiales FISU de Torino. Entrenada por el medallista olímpico Jozef Sabovčík, busca dar el salto definitivo al escenario olímpico.

La dupla formada por Stanley y Urano también apunta alto. Tras una destacada participación en el Campeonato de los Cuatro Continentes, esperan sellar su pase a su primera justa olímpica invernal.

X

*Con información del COI y COM

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF