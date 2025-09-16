¿Benavidez? Terence Crawford habló sobre su próximo rival tras vencer a Canelo

El nuevo campeón indiscutido de las 168 libras, Terence Crawford, dejó en claro que no tiene planes de bajar a 154 libras ni de subir a semipesado (175), descartando así un enfrentamiento futuro con David Benavidez.

Crawford prefiere mantener su futuro en suspenso

De acuerdo a Fox Sports, tras imponerse a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Crawford prefirió no apresurarse y mantener su futuro en suspenso. Aunque señaló que estaría dispuesto a una revancha con el mexicano, enfatizó que primero quiere descansar y disfrutar de su reciente triunfo.

“Estoy dispuesto a lo que sea, pero me gustaría relajarme y disfrutar la victoria con mi equipo. No (subiré a semipesado), no vamos a subir tanto. No (planeo pelear con Jaron Ennis), no bajaré a las 154 libras”, declaró Crawford ante los medios.

Una importante victoria para Crawford sobre Canelo

El pugilista de 37 años reconoció la importancia de su victoria sobre Canelo, uno de los mejores boxeadores de la actualidad, y resaltó que quedarse con todos los cinturones del tapatío es un logro significativo.

“Sin duda, esta es una victoria clave. Subir dos categorías de peso, estar en el lado B, pelear contra un tipo que ha sido indiscutible, ir a quitarle todos sus títulos, hacer todo lo que dije que iba a hacer, por supuesto que esto significa mucho”, afirmó Crawford.

Con esto, se confirma que la posibilidad de un combate contra David Benavidez queda totalmente descartada por el momento, mientras que una revancha con Canelo sigue en el aire.

Te puede interesar: Dónde ver hoy EN VIVO los partidos de Champions League, martes 16 de septiembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS