Este mes de septiembre continúan dispersándose los pagos para diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, del bimestre septiembre y octubre, se trata del quinto pago del año.

Los depósitos comenzaron el 01 y terminarán el próximo 25 de septiembre , por lo que miles de personas se preguntan cuál día del mes podrán retirar su dinero.

¿Qué letra recibe su depósito mañana jueves 18 de septiembre?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mañana 18 de septiembre caerá el pago para varios apellidos, se trata de quienes inician con la letra "P" y "Q".

Programas que recibirán su depósito

Este mes de septiembre, los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

Monto por cada programa

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

