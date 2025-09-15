El encuentro pendiente Chivas vs Tigres finalmente se disputará este miércoles. Se trata del duelo correspondiente a la Jornada 1 (J1) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el cual fue reprogramado luego de que, pese a los trabajos de la administración del Estadio AKRON por entregar a tiempo sus renovaciones, se optó por pedir que fuera aplazado. La decisión se tomó porque el césped del inmueble aún se encontraba en proceso de tratamiento tras la adecuación de la cancha por el Mundial 2026.

Por si quieres ver el partido en vivo, aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Chivas dio la sorpresa el fin de semana al imponerse 2-1 sobre el América en una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente a la J8 del Apertura 2025. Con este triunfo, el equipo dirigido por Gabriel Milito dejó atrás el lugar 16 de la Tabla General y escaló hasta la posición 12 con 7 puntos, lo que alimenta sus aspiraciones de mantener una racha positiva que le permita meterse entre los 10 primeros y asegurar un puesto en el Play-In.

En contraste, Tigres no pudo pasar del empate sin goles frente a León, aunque se mantiene dentro del Top-5 de la clasificación con 14 unidades. El conjunto regiomontano busca no bajar el ritmo y seguir sumando para acercarse a la cima, donde Monterrey marca la pauta con 21 puntos en solitario.

El partido pendiente de la J1 del Apertura 2025 se disputará este miércoles 17 de septiembre a las 19:05 horas en el Estadio AKRON, en Zapopan, Jalisco. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido pendiente de J1 Chivas vs Tigres

Fecha y hora: Miércoles 17 de septiembre, 19:05 horas

Miércoles 17 de septiembre, 19:05 horas Estadio: AKRON, Zapopan, Jalisco

AKRON, Zapopan, Jalisco Transmisión (canales para ver en vivo): Amazon Prime Video

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF