Clima HOY CDMX: a esta hora se prevén lluvias

De acuerdo con el pronóstico del clima de hoy, 17 de septiembre, se prevén chubascos puntuales fuertes en la Ciudad de México

El día de hoy, 17 de septiembre, se prevén lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. SUN/ ARCHIVO

El día de hoy 17 de septiembre,  un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio mexicano. 

¿Cuál es el clima de hoy, 17 de septiembre en Ciudad de México?

Por otro lado en el Valle de México, en Ciudad de México (CDMX) la temperatura mínima de 9 a 11° C y una máxima de 21 a 23 grados centígrados. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/ h en zonas de tormenta. Asimismo se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. 

¿Lloverá hoy 17 de septiembre en Ciudad de México?

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), hoy, 17 de septiembre, en la CDMX se prevén lluvias aisladas por la mañana, con ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Asimismo, por la tarde se espera ambiente cálido, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A continuación, te decimos los horarios en los que se pronostica lluvia, así como la probabilidad de que se presente en la CDMX hoy, 17 de septiembre.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia débil
11:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
12:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
14:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
15:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
16:00 19° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
17:00 17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
18:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
19:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
20:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
21:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
22:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
23:00 15° Parcialmente nuboso

Con información de Sistema Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Según el pronóstico del clima, hoy, 17 de septiembre, se pronostica lluvia. SUN/ ARCHIVO

