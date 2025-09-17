Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del miércoles 17 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Chivas vs Tigres | 19:05 horas | Amazon Prime Video |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Champions League EN VIVO

Olympiacos vs Pafos FC | 10:45 horas | Caliente TV |

Slavia Praha vs Bodø/Glimt | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

PSG vs Atalanta | 13:00 horas | Caliente TV |

Liverpool vs At. Madrid | 13:00 horas | Caliente TV |

Ajax vs Inter Milan | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Bayern Munich vs Chelsea | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

River Plate vs Palmeiras | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

Independiente del Valle vs Once Caldas | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Swansea City vs Nottingham Forest | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Feyenoord vs Fortuna Sittard | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

New York City vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Real Salt Lake vs Los Angeles FC | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF