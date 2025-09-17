Miércoles, 17 de Septiembre 2025

Futbol hoy 17 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del miércoles 17 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Chivas vs Tigres | 19:05 horas | Amazon Prime Video |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Champions League EN VIVO

  • Olympiacos vs Pafos FC | 10:45 horas | Caliente TV |
  • Slavia Praha vs Bodø/Glimt | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |
  • PSG vs Atalanta | 13:00 horas | Caliente TV |
  • Liverpool vs At. Madrid | 13:00 horas | Caliente TV |
  • Ajax vs Inter Milan | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |
  • Bayern Munich vs Chelsea | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

  • River Plate vs Palmeiras | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Independiente del Valle vs Once Caldas | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Swansea City vs Nottingham Forest | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Feyenoord vs Fortuna Sittard | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • New York City vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Real Salt Lake vs Los Angeles FC | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

