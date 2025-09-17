Ni bien arranca este miércoles y, tras un inicio de semana marcado por las fiestas patrias, el dólar toma impulso y da un traspié al peso mexicano.

A las primeras horas de este día —07:04 de la mañana—, la moneda mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.28 pesos por dólar, lo que representa una ligerísima apreciación de 0.01% respecto al cierre de ayer.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.3635 pesos por dólar.

Otras divisas

Hoy, once de las dieciséis monedas seguidas por Bloomberg —incluida la mexicana—representan pérdidas ante el dólar.

Las bajas son lideradas por la corona noruega, que cae 0.48%, por el contrario, quien encabeza la ganancia es el won surcoreano, que avanza 0.10 por ciento.

Según analistas de Monex, el débil retroceso de la moneda mexicana está ligada al fortalecimiento del dólar y, a la especulación de los inversionistas que aguardan por saber “las proyecciones económicas de la Fed en su reunión de política monetaria”.

Consideremos que el valor del dólar frente al peso nacional alcanzó su nivel más bajo en el año, al cotizar en 18.27 pesos por billete, algo que no coincidía desde finales de julio del año pasado, según especialistas.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 17 de SEPTIEMBRE de 2025

Banco Se vende Se compra Banco Azteca 17.30 18.79 BBVA 17.50 18.64 Banorte 17.50 19.00 Banamex 17.76 18.78

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte y BBVA. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO