Pensión Bienestar pausa el depósito de pagos

Este martes 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, el depósito de pagos de las distintas pensiones del Bienestar fue sometido a una pausa debido a la festividad.Por disposición oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este martes 16 de septiembre es un día inhábil para las instituciones financieras del país, incluido el Banco del Bienestar, la única entidad encargada de la dispersión de recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal.De este modo, ninguno de los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el programa para hijos de Madres Trabajadoras recibirá el dinero del bimestre septiembre-octubre el día de hoy.De acuerdo con las autoridades, el depósito de pagos de estos apoyos se reanudará el día de mañana, miércoles 17 de septiembre, y será el turno de las letras N, Ñ y O.Lunes 1 de septiembre: AMartes 2 de septiembre: BMiércoles 3 de septiembre: CJueves 4 de septiembre: CViernes 5 de septiembre: D, E, FLunes 8 de septiembre: GMartes 9 de septiembre: GMiércoles 10 de septiembre: H, I, J, KJueves 11 de septiembre: LViernes 12 de septiembre: MLunes 15 de septiembre: MMiércoles 17 de septiembre: N, Ñ, OJueves 18 de septiembre: P, QViernes 19 de septiembre: RLunes 22 de septiembre: RMartes 23 de septiembre: SMiércoles 24 de septiembre: T, U, VJueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestralesPensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestralesPensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestralesApoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesosRecuerda que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB