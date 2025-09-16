Pensión Bienestar pausa el depósito de pagos

Este martes 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, el depósito de pagos de las distintas pensiones del Bienestar fue sometido a una pausa debido a la festividad.

Por disposición oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este martes 16 de septiembre es un día inhábil para las instituciones financieras del país, incluido el Banco del Bienestar, la única entidad encargada de la dispersión de recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal.

De este modo, ninguno de los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el programa para hijos de Madres Trabajadoras recibirá el dinero del bimestre septiembre-octubre el día de hoy.

De acuerdo con las autoridades, el depósito de pagos de estos apoyos se reanudará el día de mañana, miércoles 17 de septiembre, y será el turno de las letras N, Ñ y O.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre del 2025

Lunes 1 de septiembre: A

Martes 2 de septiembre: B

Miércoles 3 de septiembre: C

Jueves 4 de septiembre: C

Viernes 5 de septiembre: D, E, F

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

Lunes 15 de septiembre: M

Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: P, Q

Viernes 19 de septiembre: R

Lunes 22 de septiembre: R

Martes 23 de septiembre: S

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en septiembre del 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Recuerda que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

