Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 16 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 16 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - Champions League EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs Saint-Gilloise | 10:45 horas | Caliente TV |
  • Athletic Club vs Arsenal | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |
  • Juventus vs Borussia Dortmund | 13:00 horas | Caliente TV |
  • Tottenham vs Villarreal | 13:00 horas | HBO MAX, Space |
  • Real Madrid vs O. Marseille | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |
  • Benfica vs Qarabağ FK | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Vélez Sarsfield vs Racing Avellaneda | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Brentford vs Aston Villa | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • Inter Miami CF vs Seattle Sounders | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones