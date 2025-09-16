Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 16 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - Champions League EN VIVO

PSV Eindhoven vs Saint-Gilloise | 10:45 horas | Caliente TV |

Athletic Club vs Arsenal | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

Juventus vs Borussia Dortmund | 13:00 horas | Caliente TV |

Tottenham vs Villarreal | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Real Madrid vs O. Marseille | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Benfica vs Qarabağ FK | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

Vélez Sarsfield vs Racing Avellaneda | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Brentford vs Aston Villa | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 16 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

Inter Miami CF vs Seattle Sounders | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

