Ahí vienen las Chivas

Para Raúl “Tala” Rangel, la victoria contra el América en el clásico nacional no se dio por suerte ni casualidad. El arquero rojiblanco reconoció que dentro del Club Deportivo Guadalajara el convencimiento interno fue crucial para poder verse como un equipo capaz de vencer a las Águilas, y que esta victoria tendrá que ser un impulso para afrontar sus siguientes compromisos con la firme intención de escalar posiciones hasta instalarse en los puestos de clasificación directa a la liguilla, su principal objetivo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Rangel habló sobre lo que representó el triunfo contra los azulcremas el fin de semana pasado y también para lo que está Chivas en este Apertura 2025, reconociéndose como un conjunto con los argumentos suficientes para poder ganar el campeonato.

—Antes del Clásico, muchos decían que Chivas no podía ganarle al América por el historial y la posición en la tabla. ¿Qué trabajaron como equipo para lograr la victoria?

—Desde luego la parte mental y el autoconvencimiento. Sinceramente, el funcionamiento del equipo venía siendo muy bueno, el entendimiento entre nosotros también. Solo faltaba esa semillita de convencimiento, de creernos que podíamos competir al tú por tú contra cualquier equipo. Se notó contra Cruz Azul, independientemente del resultado, ya que ellos son un equipo muy fuerte. Ahora contra América se nos dio el primer resultado contra un equipo muy importante y solamente fue la parte de la convicción.

—¿Llegaron a considerar al América como un rival superior o verse ustedes mismos en el papel de víctimas?

—En ningún momento me sentí como víctima o que fuéramos inferiores. Independientemente que es un Clásico, no siento ni comparto la sensación de victimizarnos porque nos estaban saliendo mal las cosas. De repente son rachitas de resultados que no se dan, pero el funcionamiento es bueno, simplemente era cuestión de tiempo que se nos iba a romper esa mala racha y ahora es mantener la humildad para pelear partido a partido. En ningún momento pensamos en llegar al clásico nacional como víctimas, al contrario, nuestra intención y mentalidad siempre fue ganarlo, romper la mala racha, y gracias a Dios, se dio.

—Chivas se había quedado a la orilla de obtener victorias en jornadas anteriores, a pesar de que se jugó mejor que varios rivales, ¿cuál fue la diferencia para haber sacado este resultado?

—Detectar nuestros puntos débiles, ajustarlos con base en lo que nos pidió Milito y reconocer lo que nos venía costando un poco, eso nos ayudó mucho. El tema defensivo que era donde teníamos un poco de descuidos, ahí también lo ajustamos. El saber esperar al rival también fue lo que nos permitió jugar inteligentemente para poder ganar.

—¿De qué manera aprovechar esta victoria para mantener la inercia ganadora y enfrentar a los próximos rivales?

—El envión anímico que nos da el ganar contra América nos permite compararnos para poder competir contra cualquiera. Vuelvo y reitero con el funcionamiento del equipo, con el planteamiento de juego que tenía el profe, estamos afinando los últimos detalles y creo que ahora sí contra cualquier equipo vamos a poder pelearles, incluso ganarles.”

—Una vez demostrado que son capaces de poder vencer a un equipo fuerte, ¿para qué consideras que está Chivas en el Apertura 2025?

—Desde luego pensamos en estar entre los primeros lugares, creo que el conformarnos con calificar no es suficiente para lo que es Chivas. Debemos pensar en el campeonato partido a partido y disputar cada uno como si fuera la final. Es el camino que hay que seguir, hay que pensar que en cada partido nos estamos jugando una final y dejarlo todo para demostrarnos a nosotros mismos que podemos pelear contra quien sea.

—¿Con el actual plantel que tiene Chivas se puede pensar en pelear por el campeonato?

—Se presta para pensar en el campeonato por lo que hemos demostrado, tenemos muy buenas fuerzas básicas y jugadores en general. Me he puesto a pensar, y tenemos a los mejores mexicanos, no sé si del momento, pero tenemos muy buena calidad y técnica en los compañeros que están aquí.

—Antes de este último resultado, se criticaba a Gabriel Milito porque el triunfo no se concretaba, ¿qué tan justas o injustas crees que fueron estas críticas hacia el entrenador?

—Lo que he notado es que, como mexicanos o público en general, queremos los resultados al instante. Sin llevar un proceso adecuado, porque habíamos tenido varios cambios de entrenador en muy poco tiempo, yo creo que eso nos costaba agarrarle el ritmo al entrenador. Ahora que está uno ya fijo, debemos de tener esa paciencia para poder entender el funcionamiento y todo lo que quiere y también entendernos nosotros como equipo. Pero, simplemente era agarrarle ritmo a Milito, tener esa paciencia porque, cuando quieres lograr algo importante, debes saber que van a venir momentos malos, pero debes de estar convencido que ese proceso te va a llevar a lograr lo que quieres, en este caso, lograr el campeonato.

Rangel es consciente de haber tenido una baja de juego, pero trabaja en mejorar. EL INFORMADOR/A. García

Comprometido a dejarlo todo

La posición de portero es una de las más exigidas sobre el terreno de juego. Para un arquero no hay margen de error, pues una mala intervención puede ir directo al marcador.

Raúl Rangel lo entiende a la perfección, especialmente porque se trata del portero titular del equipo más popular de México y sobre su persona hay mucha exigencia y presión.

—En anteriores encuentros habías sido criticado por algunos goles en contra, ¿en algún momento te sentiste presionado o que las cosas no se te estaban dando?

—Creo que el bajón de juego es algo por lo que tenemos que pasar todos, no siempre vamos a tener momentos buenos ni tampoco malos. Yo sabía perfectamente que me iba a llegar una rachita mala, e igual, lo dije recientemente, ni cuando perdemos somos los peores, ni cuando ganamos somos los mejores. Mantener ese equilibrio en la parte mental, te permite estar en un buen nivel.

—¿Cuál es el compromiso del “Tala” Rangel con su equipo y afición de cara a lo que se viene en el torneo?

—Principalmente, mi compromiso con el equipo es dar mi 100% en cada partido. Apoyar desde la parte donde me toque estar. También analizar mucho a los rivales y estar al 100% en todos los aspectos tanto físico, mental y espiritualmente, todo eso va a ser muy importante. Por ende, si estoy bien con el equipo, voy a poder contagiar a la afición y darles esa alegría que se merecen.