Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Beca Rita Cetina: Madres, padres o tutores así deben realizar el registro PASO a PASO

El registro a la Beca Rita Cetina para los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso, se abrió ayer lunes 15 de septiembre 

Por: SUN .

La Beca Rita Cetina, está dirigida a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria. CANVA / ESPECIAL

La Beca Rita Cetina, está dirigida a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria. CANVA / ESPECIAL

Ayer lunes 15 de septiembre se abrió el registro en línea de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en este ciclo escolar 2025-2026.

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" otorga un monto de mil 900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo está dirigido a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y tiene el objetivo de reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los estudiantes puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar.

LEE: Daños por explosión en Iztapalapa se calculan en al menos 10 MDP

Para evitar contratiempos al momento de realizar el registro, es fundamental que prepares los siguientes documentos y datos personales (todos los papeles tienen que estar digitalizados):

Datos de la madre, padre o tutor responsable:

  • CURP (digitalizada)
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial vigente (credencial INE digitalizada)
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Datos del estudiantes o estudiantes:

  • CURP: digitalizada
  • Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Proceso de registro PASO a PASO para madres, padres o tutores sigue las siguientes indicaciones:

  • Ingresa a la página www.becaritacetina.gob.mx
  • Inicia sesión con tu cuenta Llave MX.
  • Verifica los datos precargados de la Llave MX.
  • Carga tu INE en formato PDF o en foto (JPG).
  • Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio.
  • Acepta el "Aviso de Privacidad" y da clic en "Guardar registro".

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana miércoles 17 de septiembre

Para registrar a los estudiantes sigue los siguientes pasos:

  • Da clic en "Registrar un estudiante".
  • Captura la CURP y selecciona "Validar".
  • Verifica los datos precargados del estudiante.
  • Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en "Buscar".
  • Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco.
  • Da clic en "Guardar y continuar" y descarga o guarda el comprobante de registro.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición de los ciudadanos el número de "Educatel", para atender cualquier duda y brindar orientación durante tu proceso de registro al programa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

  • Para la Ciudad de México: 55 3601 7599
  • Para el resto del territorio mexicano: 800 288 6688

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones