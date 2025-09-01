Atlético San Luis vs Toluca (1-3)

Toluca se impuso 3-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Los Diablos dominaron gran parte del encuentro: Alexis Vega abrió el marcador al 28’, seguido de un autogol provocado por Jesús “Canelo” Angulo al 45’, y Robert Morales amplió la ventaja al 60’. San Luis apenas reaccionó con un tanto de Luis Nájera al 64’, pero no tuvo la capacidad para revertir el resultado. El duelo también dejó un momento de tensión cuando Rodrigo Dourado sufrió un golpe en la cabeza que obligó a activar el protocolo de conmoción, aunque pudo reincorporarse minutos después.

Juárez vs Mazatlán (1-0)

Bravos de Juárez derrotó 1-0 a Mazatlán en casa y sumó su tercera victoria consecutiva del torneo. El único gol llegó al minuto 10 por la vía penal, luego de que el VAR confirmara una falta sobre Óscar Estupiñán, quien ejecutó con éxito. El primer tiempo fue parejo y, aunque en la segunda mitad José Luis Rodríguez marcó al 78’, la anotación fue anulada por fuera de lugar, dejando el marcador definitivo en la mínima diferencia.

Puebla vs Monterrey (2-4)

Sergio Canales brilló en el Estadio Cuauhtémoc al marcar un triplete en la victoria de Monterrey 4-2 sobre Puebla. La Franja abrió el marcador al 30’ con gol de Ricardo Marín, pero Canales igualó desde el punto penal y más tarde, tras la ventaja de Lucas Ocampos, firmó su hat-trick con anotaciones al 63’ y 67’. Aunque Carlos Baltazar acercó a los poblanos, no fue suficiente para frenar a los líderes del Apertura 2025, que en la próxima jornada enfrentarán a Querétaro, mientras Puebla se medirá con Toluca.

León vs Querétaro (3-0)

León aprovechó su localía y goleó 3-0 a Querétaro en el Nou Camp, con Ismael Díaz como gran figura al marcar un doblete. El partido inició complicado para La Fiera, pues Gallos tuvo opciones claras, pero Óscar García evitó la caída de su arco. Todo cambió en el complemento: Fernando “Nene” Beltrán abrió el marcador al 46’ con un disparo lejano, y un minuto después Querétaro quedó con uno menos por la expulsión de Ángel Zapata. Con la ventaja numérica, Díaz amplió al 54’ y más tarde sentenció el triunfo esmeralda, que consolida a León dentro de los primeros diez lugares y en zona de Play-In.

Santos vs Tigres (0-1)

Con un gol de Ángel Correa al 55’, Tigres venció 1-0 a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona y sumó su cuarto triunfo del Apertura 2025, alcanzando 13 puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla. El resultado reafirma la superioridad felina en este duelo, con nueve partidos seguidos sin perder ante los laguneros, incluidos cuatro triunfos consecutivos en Torreón. Mientras Tigres continúa con paso firme, Santos sufrió su quinta derrota del torneo y se queda con seis unidades, en un arranque complicado que lo aleja de los primeros puestos.

Chivas vs Cruz Azul (1-2)

Cruz Azul confirmó su buen momento al vencer 2-1 a Chivas en el Estadio Akron, resultado que hunde aún más al Rebaño en su crisis. José Paradela abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área al minuto 1, pero Diego Campillo empató de cabeza al 11’ tras un tiro de esquina. El partido se mantuvo intenso y con polémica, pues el VAR anuló un gol de Gabriel Fernández y revirtió un penal señalado a favor de Chivas. Finalmente, Carlos Rotondi sentenció con un disparo de zurda al 42’, dando a La Máquina tres puntos valiosos en su lucha por el liderato, mientras Guadalajara permanece en los últimos lugares.

América vs Pachuca (2-0)

América venció 2-0 a Pachuca en un Estadio Azteca vacío, cumpliendo la sanción impuesta por la alcaldía Benito Juárez, y retomó el subliderato del Apertura 2025. Los azulcrema se impusieron con autoridad gracias a los goles de Igor Lichnovsky al 21’ y Allan Saint-Maximin al 70’, manteniendo su invicto y siguiendo de cerca al líder Monterrey. Los Tuzos apenas generaron peligro con un disparo de Ousmane Idrissi, bien contenido por Luis Ángel Malagón e Israel Reyes en la línea. América dominó sin sobresaltos y cerró con la brillante definición del francés, que selló un triunfo cómodo para las Águilas de André Jardine.

Pumas vs Atlas (1-0)

Pumas logró una agónica victoria 1-0 sobre Atlas en el Olímpico Universitario, con Aaron Ramsey como héroe inesperado. El duelo estuvo marcado por la polémica arbitral, dos goles anulados por el VAR, un penal no señalado y la falta de contundencia auriazul, mientras la lluvia complicaba el espectáculo. Cuando parecía que los universitarios dejarían escapar puntos en casa, el británico, que había ingresado al 74’, apareció en el 91’ para estrenarse como goleador con un cabezazo tras tiro de esquina de Rodrigo López. Su emotiva celebración encendió a CU y devolvió la ilusión a los dirigidos por Efraín Juárez.

Xolos vs Necaxa (3-0)

Los Xolos de Tijuana vencieron con autoridad 3-0 a un Necaxa indisciplinado en el cierre de la jornada 7 del Apertura 2025, consolidando su buen rendimiento como local, donde aún no conocen la derrota. Frank Boya brilló con un doblete, mientras que Adonis Preciado cerró la cuenta desde el penal, aprovechando las expulsiones de Ricardo Monreal y Diber Cambindo que dejaron a los Rayos en inferioridad numérica. Con este triunfo, Tijuana suma su segunda victoria en casa y se coloca en el séptimo lugar, acercándose a la zona de clasificación directa.

Así queda la tabla general tras la Jornada 7

Posición Equipo Puntos 1 Monterrey 18 2 América 17 3 Cruz Azul 17 4 Tigres 13 5 Toluca 13 6 Pachuca 13 7 Xolos 12 8 Juárez 11 9 León 10 10 Pumas 9 11 Santos 6 12 Mazatlán 6 13 Atlético San Luis 6 14 Atlas 5 15 Necaxa 5 16 Chivas 4 17 Querétaro 4 18 Puebla 4

