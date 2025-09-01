Sensei Rojinegro

Resultados Jornada 7 Liga MX

Bravos 1 vs Mazatlán 0. Los Bravos con lo mínimo sacan el triunfo.

San Luis 1 vs Toluca 3. Los Diablos no tuvieron problemas y derrotan al San Luis en su casa, siguen en los primeros lugares.

Puebla 2 vs Monterrey 4. Los rayados se mantienen en el súper liderato, iban perdiendo, pero remontaron y se llevaron los tres puntos, Sergio Canales anotó tres goles.

León 3 vs Querétaro 0. Goleada del cuadro Leones, con la colaboración del portero de Querétaro que les regala 2 goles.

Santos 0 vs Tigres 1. Tigres terminó sufriendo, pero sacó el resultado a favor.

Guadalajara 1 vs Cruz Azul 2. Con el famoso gol de vestidor la Máquina se puso al frente, Chivas empata, pero no le alcanza y termina perdiendo otra vez en su casa.

América 2 vs Pachuca 0. A puerta cerrada, obvio sin público el América no tuvo problemas en derrotar al Pachuca, nuevamente con pocos minutos en el campo su nueva adquisición el francés Alla Saint Maximin anota su segundo gol en la liga.

Pumas 1 vs Atlas 0. El que juega a no perder, termina perdiendo. Atlas salió a no jugar y casi le alcanza, pero otra vez en un enorme error de Ríos le da al traste a un horrible partido del rojinegro, Cocca no tiene material y no puede hacer milagros.

Por ser fecha FIFA esta semana no hay juegos

Próximos Juegos Selección Mexicana

Sábado Septiembre 6 México vs Japón 8.00 pm

Martes Septiembre 9 México vs Corea del Sur 7.00 pm

Mundo Atlas

Ojalá que algunos de los tiradores a comprar al equipo hayan ido al juego de Atlas vs América, y digo esto por varias razones: la primera ver casi lleno el estadio, aunque había mucha presencia de Americanistas, lo que siempre he dicho y lo sabemos la entrega de la fiel, su apoyo constante en las buenas y las malas, fue una muy buena ocasión para valorar la inversión.

Atlas tiene unas instalaciones envidiables, un estadio en donde sigue siendo un templo futbolero, que poco a poco le han estado invirtiendo y haciendo mejoras, y una afición muy golpeada, pero que no deja de asistir y apoyar.

El traer a Cocca fue buena idea, a pesar que no hay material es obvio que, si quieres vender tu casa, no la puedes ofertar quitándole ventanas, puertas y los baños, así nadie te la compra. Mientras no salga un comprador, creo que ya no deben desmantelar al equipo, siento yo que al revés buscar como reforzarlo.

Con el vecino de al lado

Con las Chivas, tampoco las cosas andan bien. Hicieron mucho ruido con las contrataciones que hicieron, que no eran las grandes bombas que se necesitaban, no han caminado y hay muchos jugadores de los que ya estaban que no han respondido. Platicando con los muchos amigos rojiblancos que tengo me dicen que para ser un gran equipo se necesitan grandes jugadores y últimamente no han llegado, además del fiasco que se tuvo con el Chicharito, que está más borrado, aunque en este último juego “ alineo”.

Chivas no batalla con los abonos ya que siempre están prácticamente vendidos todos, pero si los partidos que han jugado han decepcionado a sus seguidores.

Este es el panorama de nuestros equipos, y esperemos que nos den mejores satisfacciones.

Pa que te enteres

Historia de los Banderines en el campo de futbol

El banderín de córner se remonta al siglo XIX . Fue en el año de 1868 cuando la inclusión del banderín de córner en las Reglas de Sheffield. Este elemento pronto se convertiría en una parte fundamental de los partidos en todo el mundo.

A lo largo de los años, se han implementado diferentes modificaciones en las reglas que rigen el uso del banderín de córner. Estos cambios buscan mejorar la fluidez del juego y garantizar un uso adecuado de este elemento.

El banderín de córner es un elemento esencial en el desarrollo de un partido de fútbol, con normas específicas que regulan su uso en el campo. A continuación, se detallan las reglas que rigen la colocación, dimensiones y manipulación del banderín durante el juego.

Reglas específicas de ubicación en el campo

El banderín debe colocarse en el ángulo correspondiente del campo, del lado donde el balón salió fuera de juego. Esta ubicación estratégica permite que el saque de esquina se realice de manera adecuada, sin obstrucciones.

Función:

Principalmente, sirven como referencia visual para los árbitros y jugadores, indicando la posición de los saques de esquina y diferenciándolos de los saques de banda o de meta.

En sus inicios eran poste de madera, pero con el paso del tiempo fueron substituidos por el poste que suele ser de PVC o fibra de vidrio, materiales que ofrecen resistencia y flexibilidad. La bandera, por su parte, suele ser de poliéster, un material ligero y resistente a la intemperie.

Comparativo de aficiones de Clubes de América con la población de algún país

Club Flamengo (Brasil) – Canadá - 41 Millones de Seguidores

Club Guadalajara (México) – Polonia – 36 Millones

Corinthias (Brasil) – Arabia Saudita – 35 Millones

Club América (México) – Camerún – 29 Millones

Sao Paulo F.C. (Brasil) – Rumania – 19 Millones

Boca Juniors (Argentina) – Zimbabue – 16 Millones

Palmeiras ( Brasil) – Países Bajos – 16 Millones

Club Atlético River Plate (Argentina) – Guinea – 16 Millones

Cruz Azul – (México) – Bolivia – 13 Millones

Vasco Da Gama (Brasil) – Bélgica – 12 Millones

Atlético Nacional (Colombia) – Túnez - 12 Millones

Pumas Unam (México) – Suecia – 10 Millones

Millonarios (Colombia) – Israel – 9 Millones

América de Cali (Colombia) – Suiza – 9 Millones

Universitario (Perú) – Austria – 8 Millones

Colo Colo (Chile) – Sierra Leona – 7 Millones

Alianza Lima (Perú) – Libia – 7 Millones

Cruzeiro E.C. (Brasil) – Turkmenistán – 7 Millones

Barcelona S.C. (Ecuador) – Paraguay – 6 Millones

Tigres (México) – Bulgaria – 6 Millones

Atlas (México) – Singapur – 6 Millones

Gremio (Brasil) – Dinamarca – 5 Millones

Club Independiente (Argentina) – Finlandia - 5 Millones

Bolívar (Bolivia) – Eslovaquia – 5 Millones

Comunicaciones (Guatemala) – 5 Millones

Algunos equipos de futbol con nombre de Fenómenos Naturales

Club Atlético Terremoto – Uruguay

Terremotos de San José ( San José Earthquakes ) – Estados Unidos

Huracán Football Club – Uruguay

Club Social y Deportivo Huracán Buceo – Uruguay

Sportivo Huracán Futbol Club – Uruguay

Club Atlético Huracán Las Heras – Argentina

Huracán de Tres Arroyos – Argentina

Rayo Vallecano – España

Club de Fútbol Rayo Majadahonda – España

SK Sturm Graz – Austria

Chicago Fire – Estados Unidos

Ventforet Kofu – Japón

Vancouver Whitecaps – Canadá

SK Brann – Noruega

Aurora Futbol Club – Guatemala

Club Social, Cultural y Deportivo Blooming – Bolivia

Santiago Morning – Chile

La Luz F.C. – Uruguay

Tampa Bay Lightning – Estados Unidos

Equipos de futbol con nombres o escudos relacionados a piratas

Bristol Rovers – Inglaterra

Coquimbo Unido – Chile

Orlando Pirates – África del Sur

Pirata F.C. – Perú

Deportivo Independiente Caravel – Aruba

P.A. Pirates – Australia

City Pirates – Bélgica

Panamá City Beach – Estados Unidos

Pitt Town Foot Ball Club – Australia

Piratas Juniors – Uruguay

Corsarios de Campeche F.C. – México

Ballymacash R – Irlanda del Norte

Placencia Ass. – Belice

Central Coast UTD – Australia

Cheshire Hall – Islas Turcas

San Pedro Pirates – Belize

UVI Buccaneers – Islas Vírgenes Americanas

Piratas de Alvarado – México

Belmopan Bandists – Belize

Arsenal Roatán – Honduras

Moneni Pirates – Suazilandia

Nassau Pirates – Bahamas

Tampa Marauders – Estados Unidos

Tarutao F.C. - Tailandia

Y que siga rodando, el balón.