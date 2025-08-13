Crédito Fonacot: cómo solicitarlo, requisitos y cuánto presta si ganas el salario mínimo

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es la institución financiera del Gobierno de México encargada de brindar créditos a trabajadores formales para la adquisición de bienes y servicios, promoviendo el acceso al financiamiento y el ahorro para los empleados mexicanos.

¿Cómo solicitar un préstamo Fonacot?

Para acceder a un préstamo por parte de la institución es necesario contar con una cita, que puede ser tramitada por medio de su página web, así como por sus canales de comunicación de WhatsApp y atención telefónica.

Para generar la cita en línea, el solicitante debe:

Ser cliente Fonacot o contar con un folio de pre-registro ( https://sistemacredito.fonacot.gob.mx/modulosEspeciales_FONACOT/preRegistro.php )

) No tener programada una cita en estado "CITA VIGENTE" o con una fecha que aún no haya pasado

La fecha de nacimiento deberá coincidir con la registrada en Fonacot o en el trámite de pre-registro

Si se tiene algún retraso para llegar a la cita, lo recomendado es reprogramar a través de la página web, tomando en cuenta que una nueva reserva puede tener un tiempo de espera de hasta 15 días.

¿Cuánto te presta el Fonacot si ganas el salario mínimo?

De acuerdo con el sitio web de la institución, los préstamos que otorga son equivalentes a cuatro meses del salario de un trabajador. Si la percepción económica de un empleado es la mínima, la cantidad máxima que puede ser proporcionada es de 33 mil 920 aproximadamente.

Para saber el monto exacto del crédito al que se puede acceder, se tiene que tomar en cuenta los siguientes factores:

Ingresos mensuales

Historial crediticio

Calificación del centro de trabajo

Descuentos en el recibo de nómina

Plazo de crédito (el plazo es de seis hasta 30 meses)

Nivel de endeudamiento (los porcentajes van desde los 10, 15 y 20 por ciento)

Requisitos para tramitar el crédito Fonacot

Los trabajadores que requieran disponer un crédito Fonacot tienen que contar con una lista de documentos que deberán presentar en la cita agendada previamente a través de sus canales de comunicación o página web.

Los requisitos son:

Centro de Trabajo afiliado a Fonacot

Ser mayor de 18 años de edad

Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (para eventuales en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno)

Número de celular para llamada de validación en el momento

2 referencias personales con número telefónico

Correo electrónico personal

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante

