Crédito Fonacot: cómo solicitarlo, requisitos y cuánto presta si ganas el salario mínimo

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es la institución financiera del Gobierno de México encargada de brindar créditos a trabajadores formales para la adquisición de bienes y servicios, promoviendo el acceso al financiamiento y el ahorro para los empleados mexicanos.Para acceder a un préstamo por parte de la institución es necesario contar con una cita, que puede ser tramitada por medio de su página web, así como por sus canales de comunicación de WhatsApp y atención telefónica.Para generar la cita en línea, el solicitante debe:Si se tiene algún retraso para llegar a la cita, lo recomendado es reprogramar a través de la página web, tomando en cuenta que una nueva reserva puede tener un tiempo de espera de hasta 15 días.De acuerdo con el sitio web de la institución, los préstamos que otorga son equivalentes a cuatro meses del salario de un trabajador. Si la percepción económica de un empleado es la mínima, la cantidad máxima que puede ser proporcionada es de 33 mil 920 aproximadamente.Para saber el monto exacto del crédito al que se puede acceder, se tiene que tomar en cuenta los siguientes factores:Los trabajadores que requieran disponer un crédito Fonacot tienen que contar con una lista de documentos que deberán presentar en la cita agendada previamente a través de sus canales de comunicación o página web.Los requisitos son: