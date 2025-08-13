Miércoles, 13 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Crédito Fonacot: cómo solicitarlo, requisitos y cuánto presta si ganas el salario mínimo

De acuerdo con el sitio web del Fonacot, los préstamos que otorga son equivalentes a cuatro meses del salario de un trabajador

Por: SUN .

Para acceder a un préstamo por parte del Fonacot es necesario contar con una cita. ESPECIAL

Para acceder a un préstamo por parte del Fonacot es necesario contar con una cita. ESPECIAL

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es la institución financiera del Gobierno de México encargada de brindar créditos a trabajadores formales para la adquisición de bienes y servicios, promoviendo el acceso al financiamiento y el ahorro para los empleados mexicanos.

¿Cómo solicitar un préstamo Fonacot?

Para acceder a un préstamo por parte de la institución es necesario contar con una cita, que puede ser tramitada por medio de su página web, así como por sus canales de comunicación de WhatsApp y atención telefónica.

Te puede interesar: Arranca registro para Vivienda para el Bienestar: requisitos, documentos y estados donde aplica

Para generar la cita en línea, el solicitante debe:

Si se tiene algún retraso para llegar a la cita, lo recomendado es reprogramar a través de la página web, tomando en cuenta que una nueva reserva puede tener un tiempo de espera de hasta 15 días.

Mira esto: Costco Zapopan: ¿Qué es el certificado de gasolina y cómo obtenerlo?

¿Cuánto te presta el Fonacot si ganas el salario mínimo?

De acuerdo con el sitio web de la institución, los préstamos que otorga son equivalentes a cuatro meses del salario de un trabajador. Si la percepción económica de un empleado es la mínima, la cantidad máxima que puede ser proporcionada es de 33 mil 920 aproximadamente.

Para saber el monto exacto del crédito al que se puede acceder, se tiene que tomar en cuenta los siguientes factores:

  • Ingresos mensuales
  • Historial crediticio
  • Calificación del centro de trabajo
  • Descuentos en el recibo de nómina
  • Plazo de crédito (el plazo es de seis hasta 30 meses)
  • Nivel de endeudamiento (los porcentajes van desde los 10, 15 y 20 por ciento)

No te pierdas: ¿Qué programas del Bienestar dan pago de marcha si fallece el titular?

Requisitos para tramitar el crédito Fonacot

Los trabajadores que requieran disponer un crédito Fonacot tienen que contar con una lista de documentos que deberán presentar en la cita agendada previamente a través de sus canales de comunicación o página web.

Los requisitos son:

  • Centro de Trabajo afiliado a Fonacot
  • Ser mayor de 18 años de edad
  • Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (para eventuales en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno)
  • Número de celular para llamada de validación en el momento
  • 2 referencias personales con número telefónico
  • Correo electrónico personal
  • Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante

Lee también: ¿Cómo tramitar la licencia de conducir digital en Edomex?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones