Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión Bienestar: Estos serán los últimos pagos en 2025

Conoce aquí a qué meses corresponderán los últimos pagos del año de las Pensiones del Bienestar

Por: El Informador

Cabe aclarar que la Secretaría del Bienestar no ha emitido todavía un calendario con las fechas oficiales del pago de las pensiones. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Cabe aclarar que la Secretaría del Bienestar no ha emitido todavía un calendario con las fechas oficiales del pago de las pensiones. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las Pensiones del Bienestar son un conjunto de programas sociales implementados por el actual Gobierno de México con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables de la población, en especial a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Lee: En la CDMX arriba otro AGUACERO; a esta hora lloverá hoy

Tales programas forman parte de una política de inclusión prologada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como ya es sabido, entre sus programas más demandados se encuentran:

  • La Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, dirigida a hombres y mujeres mayores de 65 años —que ha sido elevado a rango constitucional—  y cubre los 6 mil 200 pesos bimestrales. 
  • La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, la cual otorga 3 mil pesos bimestrales.
  • La Pensión para Personas con Discapacidad, con un apoyo de 3 mil 200 pesos bimestrales.

Estos son los pagos restantes de las Pensiones del Bienestar en 2025

Si bien la Secretaría del Bienestar todavía no ha emitido un calendario con las fechas oficiales, el siguiente depósito corresponderá al quinto bimestre del año —que es de septiembre a octubre—. Como ha sido habitual en meses previos, es probable que los apoyos comiencen a ser dispersados a partir del 1 de septiembre. Por lo tanto, los últimos pagos del presente 2025 corresponderán a los siguientes bimestres: 

Depósito Bimestre
Quinto pago Correspondiente a septiembre y octubre
Sexto pago (último del año) Correspondiente a noviembre y diciembre

Mira: Pensión Mujeres Bienestar: Motivos por el que podrían rechazar tu registro

Dado que los canales gubernamentales —incluidos los de la Secretaría del Bienestar y las redes de su titular, Ariadna Montiel— no han lanzado el calendario definitivo, desaconsejamos dejarse llevar por información apócrifa y mantenerse solo al tanto de fuentes oficiales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
   

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones