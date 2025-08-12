Pensión Bienestar: Estos serán los últimos pagos en 2025

Las Pensiones del Bienestar son un conjunto de programas sociales implementados por el actual Gobierno de México con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables de la población, en especial a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Tales programas forman parte de una política de inclusión prologada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como ya es sabido, entre sus programas más demandados se encuentran:

La Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, dirigida a hombres y mujeres mayores de 65 años —que ha sido elevado a rango constitucional— y cubre los 6 mil 200 pesos bimestrales.

La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, la cual otorga 3 mil pesos bimestrales.

La Pensión para Personas con Discapacidad, con un apoyo de 3 mil 200 pesos bimestrales.

Estos son los pagos restantes de las Pensiones del Bienestar en 2025

Si bien la Secretaría del Bienestar todavía no ha emitido un calendario con las fechas oficiales, el siguiente depósito corresponderá al quinto bimestre del año —que es de septiembre a octubre—. Como ha sido habitual en meses previos, es probable que los apoyos comiencen a ser dispersados a partir del 1 de septiembre. Por lo tanto, los últimos pagos del presente 2025 corresponderán a los siguientes bimestres:

Depósito Bimestre Quinto pago Correspondiente a septiembre y octubre Sexto pago (último del año) Correspondiente a noviembre y diciembre

Dado que los canales gubernamentales —incluidos los de la Secretaría del Bienestar y las redes de su titular, Ariadna Montiel— no han lanzado el calendario definitivo, desaconsejamos dejarse llevar por información apócrifa y mantenerse solo al tanto de fuentes oficiales.

