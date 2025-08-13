Nuevas soluciones para PyMEs

Los costos de las operaciones bancarias pueden significar una carga importante para los negocios medianos y pequeños que requieren optimizar su manejo bancario, sobre todo considerando que:Banco Santander se puso como objetivo ofrecer soluciones integrales con ventajas reales para pequeñas y medianas empresas a través de acciones sencillas:Empieza a ahorrar cuanto antes en las operaciones bancarias de tu negocio con los nuevos Paquetes PyMEs de Banco Santander.Paquete Básico: Accede a una oferta integral de productos y servicios adecuados para emprendedores, personas físicas o morales, que comienzan con la operativa de una empresa.Algunos de los beneficios que ofrece son:Paquete EmpresarialAprovecha los beneficios opcionales que obtienes con un solo pago mensual en este paquete:Haz click aquí para obtener más información.