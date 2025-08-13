Nuevas soluciones para PyMEs

Los costos de las operaciones bancarias pueden significar una carga importante para los negocios medianos y pequeños que requieren optimizar su manejo bancario, sobre todo considerando que:

Las necesidades de los negocios en sus operaciones bancarias son muy diferentes dependiendo de su rubro específico: restaurantes, gasolineras, escuelas o comercializadoras, por ejemplo.

Las empresas medianas y pequeñas normalmente carecen del personal especializado que pueda asesorarles en la optimización de sus operaciones bancarias.

Banco Santander se puso como objetivo ofrecer soluciones integrales con ventajas reales para pequeñas y medianas empresas a través de acciones sencillas:

IDENTIFICAR. Los ejecutivos especializados identifican y analizan las necesidades de tu empresa.

RECOMENDAR: Los ejecutivos PyMEs te recomiendan el paquete más adecuado al tipo y tamaño de tu negocio.

AHORRA. Los NUEVOS paquetes PyMEs de Banco Santander, representan un ahorro considerable sobre las tarifas regulares al personalizar beneficios adicionales que se ajusten a las necesidades de cada cliente..

Empieza a ahorrar cuanto antes en las operaciones bancarias de tu negocio con los nuevos Paquetes PyMEs de Banco Santander.

Paquete Básico:

Accede a una oferta integral de productos y servicios adecuados para emprendedores, personas físicas o morales, que comienzan con la operativa de una empresa.

Algunos de los beneficios que ofrece son:

Cuenta de cheques.

Banca electrónica y app móvil.

100 operaciones básicas sin costo.

Nómina ilimitada.

Cuota de afiliación TPV sin costo.

Paquete Empresarial

Aprovecha los beneficios opcionales que obtienes con un solo pago mensual en este paquete:

Cuenta de cheques.

Banca electrónica y app móvil.

250 operaciones básicas sin costo.

Nómina ilimitada.

Cuota de afiliación TPV sin costo.

20 cheques incluidos.

El costo de la membresía puede ser 100% reembolsable, consulta con uno de los ejecutivos el saldo promedio mensual que debes mantener.

Haz click aquí para obtener más información.