Miércoles, 13 de Agosto 2025

Economía |

Nuevas soluciones para PyMEs

¿Como pueden eficientar los negocios medianos y pequeños sus operaciones bancarias?

Por: El Informador

El Banco Santander Mexico presenta una nueva opción para las empresas que es más sencillo, más disponible y más integrado.

Los costos de las operaciones bancarias pueden significar una carga importante para los negocios medianos y pequeños que requieren optimizar su manejo bancario, sobre todo considerando que:

  • Las necesidades de los negocios en sus operaciones bancarias son muy diferentes dependiendo de su rubro específico: restaurantes, gasolineras, escuelas o comercializadoras, por ejemplo.
  • Las empresas medianas y pequeñas normalmente carecen del personal especializado que pueda asesorarles en la optimización de sus operaciones bancarias.

Banco Santander se puso como objetivo ofrecer soluciones integrales con ventajas reales para pequeñas y medianas empresas a través de acciones sencillas:

  • IDENTIFICAR. Los ejecutivos especializados identifican y analizan las necesidades de tu empresa. 
  • RECOMENDAR: Los ejecutivos PyMEs te recomiendan el paquete más adecuado al tipo y tamaño de tu negocio.
  • AHORRA. Los NUEVOS paquetes PyMEs de Banco Santander, representan un ahorro considerable sobre las tarifas regulares  al personalizar beneficios adicionales que se ajusten a las necesidades de cada cliente..

Empieza a ahorrar cuanto antes en las operaciones bancarias de tu negocio con los nuevos Paquetes PyMEs de Banco Santander.

Paquete Básico: 

Accede a una oferta integral de productos y servicios adecuados para emprendedores, personas físicas o morales, que comienzan con la operativa de una empresa.

Algunos de los beneficios que ofrece son:

  • Cuenta de cheques.
  • Banca electrónica y app móvil.
  • 100 operaciones básicas sin costo.
  • Nómina ilimitada.
  • Cuota de afiliación TPV sin costo.

Paquete Empresarial

Aprovecha los beneficios opcionales que obtienes con un solo pago mensual en este paquete:

  • Cuenta de cheques.
  • Banca electrónica y app móvil.
  • 250 operaciones básicas sin costo.
  • Nómina ilimitada.
  • Cuota de afiliación TPV sin costo.
  • 20 cheques incluidos.
  • El costo de la membresía puede ser 100% reembolsable, consulta con uno de los ejecutivos el saldo promedio mensual que debes mantener.

Haz click aquí para obtener más información.

