Consulta las mejores ofertas relámpago en TEMU

TEMU, el mercado en línea dedicado a ofrecer productos de moda, electrónica, artículos de uso doméstico, productos de belleza y juguetes, cuenta ahora con grandes descuentos de verano.

La plataforma, fundada desde 2022 en Estados Unidos, ofrece para sus clientes el envío de sus productos a diferentes partes del mundo directo desde fábrica.

TEMU se encuentra en la temporada de descuentos de verano, momento del año donde ofrece productos de todas sus categorías con increíbles descuentos que no te puedes perder.

A continuación te compartimos una breve lista de las ofertas relámpago disponibles por unas cuantas horas en TEMU, ¡no dejes pasar estas oportunidades de compra a precios que no encontrarás en ningún otro establecimiento o plataforma!

Ofertas relámpago en TEMU

Silla de oficina en mil 635 pesos

ESPECIAL / TEMU

Audífonos inalámbricos TWS en 45 pesos

ESPECIAL / TEMU

Audífonos inalámbricos en 47 pesos

ESPECIAL / TEMU

Teléfono inteligente desbloqueado en mil 599 pesos

ESPECIAL / TEMU

Proyector inalámbrico WEIPAN en 570 pesos

ESPECIAL / TEMU

Juego de herramientas en 495 pesos

ESPECIAL / TEMU

Bicicleta eléctrica Zelec en 7 mil 967 pesos

ESPECIAL / TEMU

Chaqueta elegante para hombre en 274 pesos (varios colores)

ESPECIAL / TEMU

Afilador profesional de cuchillos en 48 pesos

ESPECIAL / TEMU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF