Frankestein: el singular libro que Guillermo del Toro le dio a Jacob Elordi para su papel

Este noviembre, Netflix estrenará una de las cintas más anheladas por el director de cine tapatío Guillermo del Toro, " Frankenstein ".

En palabras del cineasta, esta es la adaptación que más ilusión le ha causado durante su carrera profesional. " Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años ", dijo del Toro en una entrevista reciente desde Toronto.

En este filme, Oscar Isaac será el encargado de darle vida al doctor Víctor Frankenstein, mientras que la interpretación de la creación del científico estará a cargo de Jacob Elordi , el protagonista de "El stand de los besos" y "Saltburn".

El joven actor australiano tendrá sobre sus hombros el peso de un papel de gran valor para el cual, según ha declarado, ya se ha preparado con ayuda y observaciones del propio Del Toro.

¿Cómo se ha preparado Jacob Elordi para representar la creación de Víctor Frankenstein?

Durante una entrevista, Elordi compartió que vio las dos películas de Frankenstein realizadas en la década de 1930 junto al cineasta tapatío, a partir de las cuales se inspiró para darle vida a una nueva versión del monstruo del doctor.

Sin embargo, no solo la inspiración y las referencias serán clave para una buena interpretación del actor en este papel, sino también la documentación: " Curiosamente, Guillermo me dio un libro sobre el desarrollo infantil al principio del rodaje. Recuerdo muy bien esas dos referencias " comentó.

Se especula que estos elementos serán la clave para que el australiano de 28 años logre la mejor de las interpretaciones de la criatura en el rodaje de uno de los mejores cineastas de nuestra época .

Cabe mencionar que, en un principio, el actor que interpretaría a la creación sería Andrew Garfield, protagonista de las producciones de Marvel con el personaje de Spiderman y también de la película del 2021 "Tick, tick… Boom!", sin embargo, los apretados tiempos en su agenda lo orillaron a rechazar el proyecto de Guillermo del Toro.

Con información de AP.

