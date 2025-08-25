7 carreras CORTAS, pero muy BIEN PAGADAS en México en 2025

Algunas carreras universitarias pueden extenderse hasta por cuatro o cinco años, lo que puede implicar mayor agotamiento y el retraso en la entrada al mercado laboral. Además, las carreras largas implican una mayor inversión de recursos económicos por el pago de las matrículas, materiales y otros gastos adicionales. En este escenario, las carreras que se pueden estudiar en poco tiempo resultan atractivas.Otro factor a considerar a la hora de elegir qué estudiar es que esa rama sea bien pagada, apostando por un mejor futuro. Para determinar cuáles son las mejores opciones, se consultó a la inteligencia artificial.De acuerdo con ChatGPT, estas son las carreras cortas mejor pagadas en México:1. Electricidad y electrónicaLos servicios de técnicos en electricidad y electrónica son muy solicitados, lo que provoca que el potencial económico de esta actividad sea alto. Lo mejor es que no es necesario invertir tanto tiempo en los estudios.2. Desarrollo de softwareEn instituciones técnicas o tecnológicas, esta carrera puede estudiarse en 2 o 3 años, y su futuro es prometedor, puesto que la demanda de desarrolladores y programadores es alta, lo que se traduce en salarios atractivos.3. Diseño gráfico y multimediaLos programas duran entre 2 y 3 años y los sueldos son buenos en diseño de interfaces y animación 3D. Las áreas de diseño web, marketing digital y creación de contenido multimedia tienen alta demanda.4. Técnico en mecánica automotrizEsta es un área que registra una demanda constante, por lo que el trabajo está garantizado. Es posible incrementar la posibilidad de mejores ingresos si se especializa en vehículos eléctricos o híbridos.5. Marketing digitalEn la actualidad existe una gran demanda de especialistas en SEO, manejo de redes sociales y campañas digitales en el mercado laboral, por lo que el potencial económico de esta especialidad es de medio a alto. Se puede estudiar marketing digital a través de cursos y certificaciones que varían de 6 meses a 2 años.6. Técnico en administración y contabilidadEsta carrera tiene un potencial económico medio alto y es flexible, debido a que ofrece la posibilidad de trabajar desde casa en la gestión de pequeñas y medianas empresas. Algunos programas contemplan un tiempo de estudios de entre 2 y 3 años.7. Enfermería técnica o auxiliar de saludPese a que el potencial económico de esta especialidad —que se puede estudiar en 2 o 3 años— es medio, la alta demanda de personal en enfermería asegura estabilidad laboral. Es posible trabajar en clínicas privadas, centros de salud e incluso en atención domiciliaria.Estudiar una carrera corta puede traer beneficios para el bolsillo, pues puede implicar menos gastos. Además, es posible introducirse en el mercado laboral con habilidades prácticas y específicas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB