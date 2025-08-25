7 carreras CORTAS, pero muy BIEN PAGADAS en México en 2025

Algunas carreras universitarias pueden extenderse hasta por cuatro o cinco años, lo que puede implicar mayor agotamiento y el retraso en la entrada al mercado laboral. Además, las carreras largas implican una mayor inversión de recursos económicos por el pago de las matrículas, materiales y otros gastos adicionales. En este escenario, las carreras que se pueden estudiar en poco tiempo resultan atractivas.

Otro factor a considerar a la hora de elegir qué estudiar es que esa rama sea bien pagada, apostando por un mejor futuro. Para determinar cuáles son las mejores opciones, se consultó a la inteligencia artificial.

7 carreras cortas bien pagadas en México, según la IA

De acuerdo con ChatGPT, estas son las carreras cortas mejor pagadas en México:

1. Electricidad y electrónica

Los servicios de técnicos en electricidad y electrónica son muy solicitados, lo que provoca que el potencial económico de esta actividad sea alto. Lo mejor es que no es necesario invertir tanto tiempo en los estudios.

2. Desarrollo de software

En instituciones técnicas o tecnológicas, esta carrera puede estudiarse en 2 o 3 años, y su futuro es prometedor, puesto que la demanda de desarrolladores y programadores es alta, lo que se traduce en salarios atractivos.

3. Diseño gráfico y multimedia

Los programas duran entre 2 y 3 años y los sueldos son buenos en diseño de interfaces y animación 3D. Las áreas de diseño web, marketing digital y creación de contenido multimedia tienen alta demanda.

4. Técnico en mecánica automotriz

Esta es un área que registra una demanda constante, por lo que el trabajo está garantizado. Es posible incrementar la posibilidad de mejores ingresos si se especializa en vehículos eléctricos o híbridos.

5. Marketing digital

En la actualidad existe una gran demanda de especialistas en SEO, manejo de redes sociales y campañas digitales en el mercado laboral, por lo que el potencial económico de esta especialidad es de medio a alto. Se puede estudiar marketing digital a través de cursos y certificaciones que varían de 6 meses a 2 años.

6. Técnico en administración y contabilidad

Esta carrera tiene un potencial económico medio alto y es flexible, debido a que ofrece la posibilidad de trabajar desde casa en la gestión de pequeñas y medianas empresas. Algunos programas contemplan un tiempo de estudios de entre 2 y 3 años.

No te pierdas: Paquetazo 3×1: Estos propietarios tienen hasta el 31 de agosto para cambiar placas

7. Enfermería técnica o auxiliar de salud

Pese a que el potencial económico de esta especialidad —que se puede estudiar en 2 o 3 años— es medio, la alta demanda de personal en enfermería asegura estabilidad laboral. Es posible trabajar en clínicas privadas, centros de salud e incluso en atención domiciliaria.

Estudiar una carrera corta puede traer beneficios para el bolsillo, pues puede implicar menos gastos. Además, es posible introducirse en el mercado laboral con habilidades prácticas y específicas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

