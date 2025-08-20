Una fuerte lluvia comenzó a caer este miércoles 20 de agosto alrededor de las 08:00 de la mañana en gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), lo que causó afectaciones en calles y vialidades, y la suspensión del servicio de la Línea 1 del Tren Ligero por inundación.

En sus redes sociales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que la L1 se encuentra detenida debido al alto nivel de agua en la interestación 18 de Marzo-Isla Raza. "Nuestro personal ya trabaja en la zona. Agradecemos tu comprensión".

Más adelante, dio a conocer que se habilitó servicio provisional de la estación Auditorio a Juárez.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) informa que para hoy miércoles, el paso de una onda tropical frente a las costas del sur de México, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos aunado con la inestabilidad en la parte alta de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes sobre el litoral del Pacífico y estados del noreste, además de precipitación en Península de Yucatán y la región centro del país. Para Jalisco, estas condiciones ocasionarán cielo parcialmente cubierto y lluvias de moderadas a fuertes al sur y occidente, además de chubascos en zonas montañosas del Estado.

El IAM informa que hay alta probabilidad de lluvia hacia el cetro de Jalisco, incluido el AMG en horas de la tarde, si bien se han registrado desde la mañana.

