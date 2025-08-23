¿Qué hacer si el elevador donde me encuentro comienza a desplomarse?

El día 12 de agosto por la noche, se registró una falla en un elevador del centro comercial Mitikah, al sur de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez. Como resultado del desafortunado evento, dos personas resultaron lesionadas y no se tuvo noticia de ningún deceso.

Reportes preliminares señalaron que una falla eléctrica en el sistema habría ocasionado la caída del elevador. Tras esta anomalía, personal de Protección Civil de la alcaldía acudió a la emergencia y rescató a los lesionados, quienes serían dos usuarios de una tienda departamental en Mitikah.

Debido al incidente, la plaza fue desalojada y, según autoridades, se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. " No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas ", dijo Luis Mendoza Acevedo, edil de la alcaldía Benito Juárez.

Por su parte, el representante de la administración del centro comercial señaló en entrevista vía telefónica que lo sucedido " fue motivo de una variación en el voltaje, que es un evento completamente aislado, producto de las lluvias y ajeno completamente al proyecto sus instalaciones. [...] Los equipos que se tienen instalados ahí son equipos de última generación que ante cualquier eventualidad los módulos de funcionamiento se protegen ".

¿Cómo reaccionar ante la inminente falla de un elevador?

Saber qué hacer ante cualquier emergencia es crucial para que los resultados de eventos inminentes como este no tengan repercusiones tan graves para nuestra integridad y las de nuestros seres queridos.

Recomendaciones importantes

Mantén la calma : presiona la alarma o el botón de emergencia para comunicar la situación al centro de seguridad interna del lugar donde te encuentres. Siempre habrá gente preparada para ayudarte ante estas situaciones.

Posición de seguridad : según expertos, en estas situaciones es recomendable es acostarse boca arriba en el suelo del elevador con la intención de repartir el peso de nuestro cuerpo y que ninguna de nuestras extremidades soporte más peso que otra ni que el impacto afecte directamente a la columna. Cubrir el rostro con las manos es opcional para cubrirse de escombro o piezas que puedan desprenderse del techo.

En caso de que el elevador sea muy pequeño o nuestro tamaño nos impida recostarnos en el suelo, lo mejor será sentarte en el piso y pegar la espalda en una de las paredes del aparato al tiempo que flexionamos las rodillas hacia nuestras costillas y mantenemos las plantas de los pies en el suelo. Una vez en esta posición, se recomienda colocar un brazo detrás de la cabeza y presionar ligeramente el mentón sobre el pecho, esto amortiguará los posibles golpes en nuestra cabeza y cuello.

No forzar las puertas : si el sistema se reactiva, podrías quedar atrapado entre pisos y podrías empeorar la emergencia al arribo de las autoridades.

No saltar : entre las personas se ha esparcido la creencia popular acerca de que se debe saltar antes del impacto para salvarse, pero expertos señalan que no es posible sincronizar el salto y que, de realizar esto, se corre el riesgo real de golpearse la cabeza con el techo y, nuevamente, empeorar la atención al percance.

No mantenerse de pie : si se adopta una posición erguida y rígida durante la falla de un elevador, lo más probable es que los tobillos, las rodillas, la cadera y la columna reciban la fuerza del impacto y esto aumente el riesgo de lesiones graves.

Sin duda es importante aclarar que el desplome de un elevador en nuestra época es casi imposible que suceda debido a los avances tecnológicos y mecánicos involucrados en el funcionamiento de estos; el peor de los escenarios que se nos puede presenta como usuarios de un ascensor es que este tenga un descenso brusco o se detenga repentinamente .

Cabe decir que, como usuarios, la mejor estrategia que podemos adoptar es la prevención y el cuidado a los detalles una vez que entramos a un elevador:

Reporta ruidos o vibraciones inusuales a la administración del lugar

Respeta la capacidad

No lo uses en caso de sismo

Con información de Selecciones, AICON Ascensores y SUN.

