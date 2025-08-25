En los últimos meses se ha detectado un aumento de fraudes telefónicos en México donde delincuentes se hacen pasar por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de llamadas al celular, advierten a los contribuyentes sobre supuestas anomalías en sus cuentas o tarjetas bancarias y amenazan con bloquearlas de inmediato si no se proporciona cierta información.El método utilizado corresponde a una modalidad conocida como vishing, que combina ingeniería social y presión psicológica. Los delincuentes:Una vez con esta información, los estafadores pueden robar dinero de las cuentas o incluso suplantar la identidad de la víctima.Ante estos casos, el SAT ha reiterado que nunca solicita contraseñas ni datos bancarios por llamadas telefónicas, y mucho menos amenaza con bloqueos inmediatos.En un comunicado, la institución explicó que la atención oficial siempre se realiza a través de sus canales autorizados:Las autoridades fiscales y la Condusef han dado a conocer algunas medidas de prevención:El llamado es claro: si recibes una llamada del “SAT” solicitando tus datos o advirtiendo bloqueos, no caigas en la trampa. Se trata de un fraude telefónico que busca aprovecharse del miedo de los contribuyentes. La mejor defensa es mantenerse informado y verificar siempre por canales oficiales.BB