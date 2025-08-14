Estos son los puntos de venta para adquirir un TAG

Desde el 10 de agosto los dispositivos TAG IAVE con prefijo 009 dejaron de funcionar como medio de pago automático en las casetas de las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Por ello, los automovilistas que aún los conservan deben reemplazarlos.A esta necesidad específica se suma que, en muchas autopistas de peaje, ya no se aceptan pagos en efectivo, por lo que contar con un TAG activo resulta indispensable para todos los automovilistas que las utilizan.La compra del TAG IAVE se puede realizar en internet en la Tienda IAVE Virtual, pero también en establecimientos físicos.En la tienda virtual, el proceso de compra es el siguiente:La venta del TAG IAVE en tiendas físicas es únicamente para vehículos de clase 1 (autos de 4 ruedas) y tiene un precio de 180.00 pesos, más la activación, que es de 150.00 pesos.