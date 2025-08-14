Estos son los puntos de venta para adquirir un TAG

Desde el 10 de agosto los dispositivos TAG IAVE con prefijo 009 dejaron de funcionar como medio de pago automático en las casetas de las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Por ello, los automovilistas que aún los conservan deben reemplazarlos.

A esta necesidad específica se suma que, en muchas autopistas de peaje, ya no se aceptan pagos en efectivo, por lo que contar con un TAG activo resulta indispensable para todos los automovilistas que las utilizan.

¿Dónde comprar un nuevo TAG IAVE?

La compra del TAG IAVE se puede realizar en internet en la Tienda IAVE Virtual, pero también en establecimientos físicos.

En la tienda virtual, el proceso de compra es el siguiente:

Seleccionar la cantidad de TAG a comprar

Llenar el formulario con nombre, teléfono y correo electrónico

Elegir el punto de entrega, ya sea alguna de las Unidades Regionales, Plazas de Cobro u Oficinas Centrales

Proporcionar datos fiscales en caso de requerir factura

Realizar el pago en línea

El tiempo de disponibilidad de los dispositivos en el punto de entrega es de 2 días hábiles a partir de realizar su compra.

Compra del TAG en establecimientos físicos

OXXO

Farmacias Guadalajara

7 Eleven

Farmacias del Ahorro

Sanborns

Extra

Office Depot

Circle K

RadioShack

Módulos PASE

Gomart

Super Q

Pits

Asturiano

Max Store

X4

One México

La venta del TAG IAVE en tiendas físicas es únicamente para vehículos de clase 1 (autos de 4 ruedas) y tiene un precio de 180.00 pesos, más la activación, que es de 150.00 pesos.