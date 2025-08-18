El pasado jueves 8 de agosto, Diseño y Gestión Inmobiliaria presentó a clientes VIP y asesores inmobiliarios el nuevo desarrollo Madison Chapalita, un proyecto de 164 departamentos distribuidos en 19 niveles, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas 3540, anexo a la colonia Chapalita.

Situado en una zona con alta demanda y escasa oferta, a tan solo cuatro cuadras de La Gran Plaza y a 800 metros del hotel Riu, Madison Chapalita se perfila como una de las oportunidades más atractivas para vivir o invertir. Su localización sobre la principal vía que conecta el norte y sur del país -y por la que ingresa la mayoría de visitantes desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara- ofrece conectividad privilegiada y alta visibilidad, con acceso inmediato a la carretera a Chapala, Puerto Vallarta, Colima y Nogales, así como a la avenida López Mateos. Entre sus amenidades destacan lobby, gimnasio, alberca, ludoteca, salón de usos múltiples, sky bar, área de juegos y terraza. Además, contará con un wellness center que incluirá salas de masaje, terapias psicológicas, cosmetología, cosmiatría, medicina estética y nutrición, con precio preferencial para residentes.

“Queremos que aquí se viva con bienestar físico, mental y emocional, en un entorno que te facilite tener ese estilo de vida”, señaló Diego Hernández Sánchez, gerente comercial del proyecto.

“Lo que buscamos con esto es innovar en el mercado del “real estate” para que las personas tengan un bienestar físico, mental y emocional”, añadió. El directivo aseguró que la desarrolladora Diseño y Gestión Inmobiliaria, que respalda el proyecto, cuenta con 28 años en el mercado y 5,000 viviendas entregadas. “Diseño y Gestión Inmobiliaria es una desarrolladora de las que más crecimiento ha tenido en los últimos años en el sector de bienes raíces, se caracteriza por entregar siempre, no se quedan en los renders, algo que no cualquiera cumple en estos momentos”, aseveró.

Otra de las ventajas de la empresa, dijo, son los esquemas de financiamiento que maneja, los cuales resultan sumamente atractivos para los clientes.

Madison Chapalita garantiza ser una inversión estratégica no solo por su ubicación, sino por los precios que garantizan una plusvalía atractiva y esquemas de pago que no descapitalizan a las personas, lo que abre la posibilidad de invertir en este tipo de propiedades a más familias, incluso aquellas que antes lo pensaban dos veces, hoy puedan invertir con confianza y asegurar su patrimonio en un desarrollo de alto valor.

“Nosotros queremos que más personas tengan acceso a este tipo de inversión, por eso manejamos esquemas desde 5% de enganche, 10% diferido a 30 meses sin intereses y dentro de tres años se liquida con un crédito hipotecario”, afirmó Diego Hernández Sánchez.

Se prevé que el aspecto comercial del proyecto quede completamente listo en un lapso de 36 meses, podría ser antes, dado que existen otros proyectos de la empresa que se han comercializado antes del tiempo contemplado.

En el evento, se apartaron el 88% de las unidades liberadas y quedó un 18% de clientes en lista de espera interesados en las unidades más grandes. La meta de referenciados se superó. Una muestra de la calidad y oportunidad que ofrece el desarrollo.

Otra cosa que destaca es su ubicación, “Todas las ciudades tienen alguna colonia que las caracteriza, una colonia deseada o soñada; en Guadalajara, una de esas colonias es Chapalita”, dijo Alejandra Morales, asesora inmobiliaria de Diseño y Gestión Inmobiliaria. Añadió que el desarrollo también se ubica cerca de hospitales, escuelas, zona gastronómica y centros comerciales.

Nuevo desarrollo satisface a clientes

Los clientes que asistieron a la presentación de Madison Chapalita se mostraron satisfechos con el diseño, ubicación, amenidades y retorno de inversión del complejo. “Es un desarrollo con bastante potencial, me parece un proyecto que no tiene competidores reales y que realmente para la zona de Chapalita está perfecta; por el tema de inversión, el 30% de plusvalía es razonable, por eso considero que el proyecto está bien”, comentó Emanuel Castellanos.

Arturo Molina expresó que se trata de un proyecto bien ubicado, a precios competitivos y atractivo para invertir. “Los precios están competitivos, ya hemos estado dentro de la promoción de los mismos, tenemos muchos clientes”, añadió Molina.

Leonardo Osuna, otro de los clientes, destacó la calidad del producto y las facilidades de pago. “Es un proyecto muy bueno porque comparado con otros, la facilidad del pago a meses sin intereses ayuda bastante y te convences en hacer la inversión”, sostuvo. Ubicado en una de las principales vialidades de la ciudad, que conecta con la zona norte del país a través de la carretera a Nogales, con la zona centro sur y con el aeropuerto de GDL (que próximamente contará con vuelos internacionales), se erige como un punto estratégico, ya que prácticamente 90 % de visitantes que vienen desde el aeropuerto ingresan por la avenida Lázaro Cárdenas.

Diego Hernández Sánchez, gerente comercial del proyecto Madison Chapalita. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Destaca la experiencia de la empresa

La empresa, Diseño y Gestión Inmobiliaria, se especializa en proyectos verticales que combinan diseño, calidad y rentabilidad, asegurando cada espacio como una valiosa inversión para quienes buscan un hogar o un patrimonio sólido.

Ana Paula Morales, asesora inmobiliaria de Madison Chapalita, destacó la experiencia de la empresa:

“Tenemos 19 desarrollos construidos, 13 más en construcción y vienen todavía más proyectos”, aseguró. Añadió que la desarrolladora cuenta con complejos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Querétaro, Mazatlán y Ciudad Juárez, entre otras.

“Los años de experiencia que tiene la empresa nos dan la tranquilidad tanto a nosotros los vendedores, como a los compradores, y la seguridad de que se entregan productos con calidad, se entregan acabados de primera y la entrega se hace en tiempo y forma”, afirmó.

Ana Paula Morales. Agregó que la empresa no se capitaliza con el dinero de los clientes, lo que permite construir y entregar siempre, de acuerdo con el objetivo planteado para cada cliente.

Diseño y Gestión Inmobiliaria es una de las desarrolladoras que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 10 años en el rubro de vivienda vertical; esto ha ocurrido gracias a la visión y compromiso de sus líderes, quienes han encontrado la forma de eficientizar los procesos constructivos para entregar siempre a tiempo, con calidad y garantía de satisfacción, lo que ha permitido a la empresa adquirir un prestigio que hoy día es muy difícil ostentar en el desarrollo inmobiliario: “No salimos a venta si antes no tenemos todos los permisos y requisitos en regla”.

