Vivienda para el Bienestar: Estos son los documentos que necesitas para el registro

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar está abierto y tiene como propósito garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando a quienes viven en comunidades indígenas, condiciones de alta marginación o diversas carencias sociales.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), junto con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano son las encargadas de la instalación de los primeros módulos en diferentes zonas del país.

En esta primera etapa se instalarán 58 módulos de registro en 20 entidades federativas, con el fin de recibir la documentación necesaria.

¿Qué documentos son necesarios?

El registro es personal e intransferible, y sólo podrá hacerse en los módulos habilitados, el personal generará un perfil para luego continuar con el trámite, es necesario llevar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Y podrán acudir en un horario general de 08:00 a 16:00 horas, aunque hay algunos módulos con horario distinto.

Si necesitas consultar más detalles, puedes entrar a esta página: https://www.gob.mx/conavi/articulos/inicia-el-registro-de-personas-al-programa-de-vivienda-para-el-bienestar

