La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", pone a la disposición de la población mexicana distintas alternativas de conexión a precios accesibles.

¿Qué modalidades ofrece el servicio de conexión?

El servicio está disponible en dos modalidades, pues ofrece internet tanto para quienes ya cuentan con un equipo compatible, como para quienes requieren un dispositivo móvil nuevo, con el objetivo de "conectar a la población y brindar servicios de conectividad a precios justos".

En este último caso, la CFE ofrece un módem inalámbrico (MiFi) por mil 145 pesos que incluye el envío, una tarjeta SIM y 5 GB de navegación por 30 días. Este módem portátil permite conectar varios dispositivos a la vez y funciona en las zonas de cobertura autorizadas.

Por otro lado, la modalidad de sólo SIM o eSIM es ideal para quienes poseen un teléfono compatible con las bandas de la red de CFE. En ambos casos, las recargas pueden realizarse de forma mensual, semestral o anual, con paquetes y planes prepago que van desde 5 GB hasta 100 GB.

Uno de los paquetes de conexión móvil más accesible es el de 95 pesos mensuales, el cual incluye 5 GB de datos, el cual es una excelente opción para mantenerte comunicado en cualquier parte del país sin restricciones, sin contratos ni plazos forzosos.

¿Cómo contratarlo?

Para adquirir el servicio deberás entrar al portal digital de la CFE y verificar que cumplas con ciertos requisitos, entre ellos la cobertura del servicio de internet y la compatibilidad de tu equipo móvil:

• Verificar cobertura: el primer paso es confirmar que el servicio esté disponible en tu localidad, ya sea en el portal oficial o en los puntos de venta autorizados.

• Elegir modalidad: decidir entre adquirir un MIFI o únicamente la SIM/eSIM.

• Realizar la compra: puede hacerse en línea o de manera presencial en centros autorizados como oficinas de Financiera para el Bienestar, SEPOMEX o comercios afiliados.

• Activar y recargar: una vez recibido el equipo o la SIM, se activa siguiendo las instrucciones incluidas y se selecciona el paquete de datos deseado.

Además de los datos móviles, CFE Internet ofrece opciones con llamadas y mensajes ilimitados, así como el acceso sin consumo a redes sociales populares como WhatsApp, Facebook, Instagram y X, en caso de elegir un plan de telefonía móvil.

Finalmente, este proyecto forma parte de la estrategia nacional para garantizar el derecho de acceso a internet en todo México, con énfasis en comunidades alejadas donde la cobertura comercial es limitada o inexistente.

