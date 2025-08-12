Capufe: ¿Cómo comprar un TAG IAVE?

Desde el pasado 10 de agosto, un importante cambio en el TAG de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llegó.

Dejaron de funcionar ciertos dispositivos IAVE, por lo que ya no se podrá pagar el peaje con ellos. Aquí te contamos de cuáles se trata.

¿Cuáles son los TAG IAVE que dejarán de funcionar en agosto 2025?

A través de su portal oficial, Capufe anunció que desde el pasado 10 de agosto dejó de funcionar los TAG IAVE que comienzan con los números "009".

Para identificar si debes renovar tu dispositivo, revisa los primeros 3 dígitos que se encuentran debajo del código de barras. Si corresponden a los señalados por Capufe, entonces deberás cambiarlo para seguir pagando el peaje.

¿Cómo renovar un TAG IAVE?

Si eres de las personas que tiene un TAG IAVE con el prefijo "009", entonces deberás realizar los siguientes pasos para cambiarlo:

Entra al portal https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/

Posteriormente, indica la cantidad de dispositivos que requieres.

El siguiente paso es proporcionar tu nombre completo, número telefónico y correo electrónico.

Capufe no cuenta con entrega a domicilio, así que antes de finalizar la compra necesitarás seleccionar la caseta más cercana para recoger tu dispositivo nuevo.

Después de seleccionar el punto de entrega, el sitio te preguntará si quieres factura y finalmente deberás hacer el pago de $90.

¿Qué otros TAG puedes usar para pagar las casetas?

El acuerdo de interoperabilidad de Capufe también permite pagar las casetas bajo su gestión con los TAG de las siguientes marcas:

Te puede interesar: Estos son los precios por estado para actualizar el acta de nacimiento

Televía.

EasyTrip.

PASE.

ViaPass.

¿Cómo comprar un TAG IAVE?

El proceso para adquirir un TAG IAVE es muy sencillo, sólo debes realizar estos pasos:

Entra al portal https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/

Posteriormente, selecciona la cantidad de dispositivos IAVE que quieras comprar.

Oprime el botón "siguiente" y llena los campos con tu nombre completo, celular y correo electrónico.

Después, selecciona la plaza de cobro más cercana para recoger tu Tag.

Decide si necesitas factura o no.

Finalmente, realiza el pago con cualquiera de las tarjetas autorizadas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV