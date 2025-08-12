Capufe: ¿Cómo comprar un TAG IAVE?

Desde el pasado 10 de agosto, un importante cambio en el TAG de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llegó.Dejaron de funcionar ciertos dispositivos IAVE, por lo que ya no se podrá pagar el peaje con ellos. Aquí te contamos de cuáles se trata.A través de su portal oficial, Capufe anunció que desde el pasado 10 de agosto dejó de funcionar los TAG IAVE que comienzan con los números "009".Para identificar si debes renovar tu dispositivo, revisa los primeros 3 dígitos que se encuentran debajo del código de barras. Si corresponden a los señalados por Capufe, entonces deberás cambiarlo para seguir pagando el peaje.Si eres de las personas que tiene un TAG IAVE con el prefijo "009", entonces deberás realizar los siguientes pasos para cambiarlo:Entra al portal https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/ El acuerdo de interoperabilidad de Capufe también permite pagar las casetas bajo su gestión con los TAG de las siguientes marcas:Televía. EasyTrip. PASE. ViaPass.El proceso para adquirir un TAG IAVE es muy sencillo, sólo debes realizar estos pasos:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV