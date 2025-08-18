Las exportaciones de semiconductores desde Jalisco mantienen una tendencia al alza, impulsadas por la llegada de nuevas inversiones internacionales, la relocalización de procesos estratégicos provenientes de Asia y las ventajas competitivas que ofrece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Fuentes del sector manufacturero confirmaron que, además de las inversiones ya anunciadas por empresas como Foxconn, Micron e Intel, existen al menos cinco proyectos adicionales que serán dados a conocer entre finales de este año y el primer semestre de 2026, lo que consolidará a Jalisco como uno de los principales exportadores de este tipo de componentes en el continente.

De acuerdo con Guillermo del Río, presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (Index Occidente), el crecimiento registrado durante el último trimestre es resultado directo del fortalecimiento de las capacidades de diseño y ensamblaje que se desarrollan en el Estado. “Si hemos aumentado las exportaciones de semiconductores en el último trimestre”, afirmó. Del Río precisó que la zona metropolitana de Guadalajara ya concentra el 70 por ciento de las actividades de diseño en este sector, y el potencial es crecer hasta 82 por ciento en los próximos años.

Este escenario se ve fortalecido por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 100 por ciento a los circuitos integrados y semiconductores que se fabriquen fuera de territorio estadounidense, con el argumento de incentivar la producción nacional. “Impondremos un arancel de 100% a los chips y semiconductores”, declaró Trump desde el Despacho Oval al término de una reunión con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. El mandatario precisó que las empresas que manufacturen este tipo de componentes en Estados Unidos quedarán exentas del nuevo impuesto.

Aunque la medida fue interpretada por diversos actores como una estrategia de presión para que las empresas establezcan sus operaciones en territorio estadounidense, Guillermo del Río destacó que las exportaciones fabricadas en México bajo las reglas del T-MEC quedan libres de este tipo de aranceles, lo cual representa una oportunidad para Jalisco. “Esta amenaza lo hace más que nada para presionar y de alguna manera obligar a que las empresas vayan a Estados Unidos, pero si se manufactura en México dentro del T-MEC, quedan exentas”, explicó.

El presidente de Index también señaló que, si bien las capacidades de Ensamblaje, Prueba y Empaquetado (ATP por sus siglas en inglés) se fortalecerán en el Estado, el principal valor agregado continuará concentrándose en las actividades de diseño. “Eso nos ayuda, de alguna manera estamos viendo traer algo de ATP, pero lo fuerte está en el diseño”, comentó.

Actualmente, la mayoría de empresas del sector electrónico instaladas en la zona metropolitana de Guadalajara son grandes usuarias de semiconductores; sin embargo, aun cuando no todas fabrican chips directamente, el valor de sus exportaciones crece de forma indirecta, al integrar estos componentes a equipos de alta tecnología que se venden al exterior. “Nosotros crecimos las exportaciones en un 25 por ciento comparado con el trimestre anterior”, subrayó Del Río.

La tendencia positiva es consistente con cifras recientes del Buró del Censo de Estados Unidos, que colocaron a México como el principal proveedor de productos de alta tecnología para ese país durante el primer semestre de 2025. En el periodo enero-junio, México exportó 66 mil 600 millones de dólares en bienes de alta tecnología, superando a China, que registró 35 mil 400 millones, y a Taiwán, que alcanzó 62 mil 600 millones.

Especialistas atribuyen este repunte a la relocalización de procesos críticos desde China y Taiwán hacia territorio mexicano, una decisión motivada tanto por la reducción de costos logísticos como por la necesidad de disminuir riesgos asociados a las tensiones geopolíticas en la región asiática. En este contexto, Jalisco se ha consolidado como uno de los puntos estratégicos para la exportación de semiconductores, gracias a su infraestructura, capital humano especializado y cercanía con Estados Unidos.

¿Qué son los semiconductores?

Los semiconductores son materiales que tienen una capacidad de conducción eléctrica intermedia entre los conductores y los aislantes. Su principal característica es que pueden modificar su comportamiento eléctrico mediante la aplicación de tensión, luz o calor. Esta propiedad permite fabricar componentes como chips, transistores y circuitos integrados utilizados en computadoras, teléfonos inteligentes, automóviles y dispositivos médicos. Gracias a su estructura, los semiconductores facilitan el procesamiento de información y el control de sistemas electrónicos complejos, lo que los convierte en elementos esenciales para la tecnología moderna en todas las industrias actuales.

CT