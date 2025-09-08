Lunes, 08 de Septiembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: Fechas en las que se entregarán las tarjetas

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló las fechas de la entrega de tarjetas para quienes se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto

En estas fechas entregarán las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Durante la conferencia matutina de este lunes 08 de septiembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló las fechas de la entrega de tarjetas para quienes se registraron en el programa de Pensión Mujeres Bienestar en el pasado mes de agosto.

Las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en dicho mes, recibirán sus tarjetas en el próximo mes de octubre.

Según Ariadna Montiel será del 1 al 30 de octubre y se les enviará un mensaje SMS para informarles fecha, hora y lugar para recoger sus tarjetas. El mensaje dirá BIENESTAR, por lo que es importante que las mujeres estén atentas.

Casi tres millones de mujeres recibirán sus tarjetas y en el mes de noviembre recibirán por primera vez su apoyo.

Para conocer el módulo donde se ubica la tarjeta, puedes dar clic aquí: https://www.gob.mx/bienestar 

