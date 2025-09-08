Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta de pago?

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el modo en el que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar podrán recibir su tarjeta de pagos.

En el pasado mes de agosto, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, habilitó un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que féminas desde los 60 y hasta los 64 años de edad ahora son derechohabientes del apoyo.

Este programa, impulsado por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el propósito de reconocer el papel de las mujeres en la sociedad, contribuyendo a su economía con un pago bimestral de 3 mil pesos.

Las nuevas beneficiarias se encuentran a la espera de la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar, el único medio a través del cual podrán recibir su dinero.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta del Bienestar?

En la conferencia matutina presidencial de este lunes 8 de septiembre, la secretaria del Bienestar indicó que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán sus tarjetas del 1 al 31 de octubre.

De acuerdo con la funcionaria, estas mujeres serán notificadas a través de un mensaje SMS a su teléfono celular del día, la hora y el lugar en donde deben recoger su tarjeta de pago.

Montiel subrayó que el mensaje debe decir Bienestar, y es necesario corroborar que se trate de una información oficial, ya que existen muchos fraudes alrededor de los Programas del Bienestar.

“Se registraron en agosto, en el mes de octubre, a partir del primero y hasta el 31 de octubre se van a entregar las tarjetas a estas casi dos millones de mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a saber qué día les toca? ¿En dónde van a irlas a recoger? Les vamos a enviar un mensaje SMS a su teléfono celular y dice Bienestar, para que no se confundan, porque a propósito de esto hay mucha información falsa respecto a los programas de bienestar”, expresó Montiel Reyes.

Cabe señalar que al cumplir los 65 años de edad, estas mujeres pasan a ser derechohabientes automáticas de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa que otorga un estímulo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales en el 2025.

